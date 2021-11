O šest korun více než letos zaplatí od příštího roku za kubík vody lidé bydlící na Židlochovicku. Tamní vodárenská společnost navýšila cenu o 5,5 procenta u vodného i stočného, a to na 116 korun. „Investice, které jsou potřeba do vodního hospodářství, jsou daleko vyšší, než je míra zdražení,“ řekl předseda svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko Vladimír Šmerda. Podle něj se s ostatními svazky na Brněnsku v letošním roce dohodli na navýšení na zhruba stejnou cenu.

Zdražují i další vodárenské společnosti na jižní Moravě. V Brně zůstane vodné v roce 2022 stejné, mírně vzroste pouze stočné. Brňané zaplatí za kubík vody přes sedmaosmdesát korun, tedy o dvě koruny více než před rokem.

Nadále tak budou mít vodu levnější, než je republikový průměr, který letos činil třiadevadesát korun za kubík. „Při průměrné spotřebě devětatřiceti kubíků za rok je výdaj za vodné a stočné na jednoho obyvatele asi 283 korun za měsíc, což je sedm korun navíc při meziročním srovnání,“ vyčíslila mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová.

Díky investicím do oprav, údržby a obnovy infrastruktury a identifikaci skrytých poruch dochází v Brně k poklesu havárií na vodovodu. „Loni dosáhly ztráty na síti provozované naší společností hodnoty 9,4 procenta, republikový průměr je čtrnáct procent,“ doplnila Hermanová.

Příklady zdražení vody v kraji:



Brno: 2022 87,11 Kč/kubík vody, 2021 85,21 Kč/kubík



Hodonín: 2022 82,51 Kč/kubík vody, 2021 80,15 Kč/kubík*



Židlochovicko: 2022 116 Kč/kubík vody, 2021 110 Kč/kubík



Kde ještě nezveřejnili nový ceník: Blansko, Břeclav, Znojmo



*roční platba za vodoměr z vodného od 539 Kč za kubík a ze stočného také 539 Kč

Například Brňan Jan Navrátil s vyšším účtem už dopředu počítal. „Všechno stojí více peněz, bohužel i voda. Spíše než toto zdražení mě ale v souvislosti se změnou klimatu trápí udržitelnost pitné vody do budoucna,“ sdělil.

Cena se od příštího roku změní také v Hodoníně. Pohyblivá část bude vyšší zhruba o dvě koruny, lidé zaplatí 82,50 korun za kubík. Roční platba za vodoměr z vodného zůstává od 539 korun za kubík a ze stočného tatáž částka. V Blansku, Znojmě nebo Břeclavi zatím nový ceník nezveřejnili. „O vodném bude jednat představenstvo v pátek,“ uvedla mluvčí Vodovodů a kanalizací Břeclav Eliška Windová.

Ekonom Lukáš Kovanda odhaduje míru zdražení vody od ledna od pěti do deseti procent. „Inflace se promítá i do cen ve vodárenství. Rostou ceny energií. Vodárny potřebují i peníze na investice do zastaralých vodovodních řadů. Z hlediska nárůstu cen stavebních materiálů byl letošní rok katastrofický,“ připomněl.

Kovanda očekává nárůst cen vody i v dalších letech. „Ale snad už bude slabší. Standardně bývá v rozsahu tří až pěti procent," nastínil.