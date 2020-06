Daně nebo marketing? Podnikatelé mohou navrhnout, jakou pomoc uvítají

Podnikatelé na Slavkovsku využijí nový program na jejich podporu. Připravuje ho pro ně místní akční skupina Slavkovské bojiště. „Potřebujeme vědět přímo od potenciálních nebo stávajících podnikatelů, co nejvíce by kromě reklamy ocenili. Podle přijatých návrhů se potom vypracuje takový projekt, který pomůže co nejvíce lidem,“ informovala manažerka skupiny Hana Tomanová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Kočí