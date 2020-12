„Medaile Jana Jánského a zlaté kříže se týkají těch, kteří v tomto roce absolvovali dvacet, čtyřicet, osmdesát a 120 odběrů krve. Dárci obdrží pozvánku v SMS zprávě, aby se dostavili k převzetí,“ připomněl předseda oblastního spolku Červeného kříže Vyškov Miloš Nevřala.

Samotné předání se tak tentokrát uskuteční pouze jednotlivě v pracovních dnech až do osmnáctého prosince v čase od desíti do sedmnácti hodin. Oslovení dárci dorazí do sídla Českého červeného kříže Vyškov na adrese Lipová 2.