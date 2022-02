V letošním roce se radní na aktualizaci projektu rozhodli vyčlenit patnáct milionů korun a zastupitelé také ve čtvrtek schvalovali závazek financování domova do výše čtvrt miliardy s předpokládanou dobou výstavby do roku 2024. Návrat k tomuto projektu kritizoval bývalý hejtman za hnutí ANO Bohumil Šimek. "Při dnešních cenách se dostaneme na nějakých tři sta milionů, a to je jen můj odhad. Určitě to ale nebude čtvrt miliardy," prohlásil. Navrhoval tento bod z programu vypustit, zastupitelé ale jeho návrh nepodpořili.