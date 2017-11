Dělníci opravují poštu v Bučovicích. Zavřená bude jen jedno odpoledne

Bučovice – Modernizace se dočká budova České pošty v Bučovicích. Kvůli rekonstrukci spodního patra je nyní provoz na čas přesunutý do druhého. Potvrdil to mluvčí pošty Ivo Vysoudil. „Spodní patro pobočky v Bučovicích nyní dělníci rekonstruují a modernizují. Nově opravené prostory pak budou působit příjemněji,“ řekl Vysoudil.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dodal, že opravy za pár dní skončí. „Hotovo bude do deseti dnů. Jednadvacátého listopadu bude na pobočce jen dopolední provoz, kvůli stěhování. Hned následující den ale už bude provoz normální,“ dodal Vysoudil. Na kolik peněz rekonstrukce vyjde, nechtěl mluvčí sdělit.

Obavy o to, jestli nebude pošta zavřená, měli někteří obyvatelé. „Od známých jsem slyšela, že mají zavřeno až do konce měsíce, naštěstí to ale není pravda. Jen ji opravují. Ale co přesně, to nevím,“ svěřila se například Irena Vlachová.

Pošta v nových prostorech otevře ve středu dvaadvacátého listopadu. Den předtím bude otevřená od osmi do dvanácti hodin dopoledne.