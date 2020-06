„Dárkový poukaz na roční registrační poplatek zakoupí zájemci za dvě stě korun na pokladně knihovny,“ informovala za knihovnu Zdeňka Adlerová.

Před lety se inspirovala u obchodních organizací, které začaly zejména o Vánocích nabízet dárkové poukazy těm, kteří si nevěděli rady, co koupit svým blízkým pod stromeček.

Tradici Dni otců vybudovala Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s jakým se o ni a její sourozence staral ovdovělý otec. První oslava Dne otců se konala 19. června 1910 v americkém městečku Spokane ve státě Washington.

S dárkovými poukazy souvisí i mezinárodní projekt Bookstart, v České republice známý pod názvem S knížkou do života. Rodiny s dětmi do dvou let mohou ve vyškovské knihovně získat sadu dárků.