/VIDEO/ Den s Turistickým informačním centrem (TIC) zažijí ve středu pětadvacátého října zájemci ve Vyškově. Vyzkouší si například kvízy o drobné odměny, dostanou také čaj a kávu zdarma. Zároveň bude přístupná vyhlídka z radniční věže.

Podívejte se, jak vypadá výhled z radniční věže ve Vyškově | Video: Deník/Jakub Dostál

„Připravili jsme ale především malování na kamínky. Zkusíme vyrobit vlastní sérii takzvaných putovních kamínků,“ uvedla vedoucí TIC Vyškov Michaela Štěrbová.

Nejen děti si oblázek z jedné strany pomalují dle své fantazie. Z druhé strany bude každý kámen stejně označený a autor ho pak může odnést někam ven a tím ho pustí do oběhu. „Díky sběratelům, kteří nalezený výtvor přenesou jinam, se může kamínek dostat třeba až do Mostu. Pokud to ještě nálezce vyfotí a nasdílí na uvedenou facebookovou stránku, může se i autor dozvědět, kam až oblázek doputoval,“ vysvětlila Štěrbová.

VIDEO: Gurmánský festival ovládne račický zámek. Podívejte, jak vypadá z dronu

Návštěvníci si vyzkouší své znalosti o městě ve vědomostním kvízu a pro nejmenší budou připravené omalovánky, puzzle i spojovačky. „Zajistili jsme rovněž otevření radniční věže, a to od devíti ráno do pravého poledne a od třinácti do sedmnácti hodin. Aby se příchozím u nás líbilo ještě více, celý den budeme zdarma nabízet čaj i kávu,“ dodala Štěrbová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Slavkovské hody bavily krojovaným průvodem i večerní zábavou

Zdroj: Město Slavkov u Brna a Hynek Charvat