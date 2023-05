Pětasedmdesát let už letos uplynulo od rekonstrukce radniční věže ve Vyškově, která utrpěla těžká poškození koncem druhé světové války. Zájemci si ve čtvrtek mimořádně vystoupají po 152 schodech až na vrchol stavby, při příležitosti Dne s vyškovskou radnicí budou mít čas od osmi do osmnácti hodin.

Den s vyškovskou radnicí. Ilustrační foto. | Foto: Michal Kočí

Lidé nahlédnou od osmi ráno do čtyř odpoledne také do různých částí městského úřadu. Budou to pracovny starosty nebo místostarostů, historický sklep pod radnicí či zasedací místnost zastupitelstva. „Květen je s akcí už roky napevno spojený. Když už hovoříme o výročích, letos je tomu přesně deset let, kdy se do Greplova domu sestěhovaly zbývající odbory městského úřadu, které do té doby sídlily v objektu bývalého okresního úřadu a v budově zámku. Tehdy jsme tak docílili toho, že obyvatelé vše vyřídí na jednom místě,“ připomněl vyškovský starosta Karel Jurka.

Zájemci si také na odboru školství, kultury a sportu ve druhém patře úřadu prohlédnou prezentaci vyškovských škol a kronik města, které rok od roku zachycují veškeré dění ve Vyškově, nebo také symbolický klíč od města. O patro výš najdou zajímavé modely na odboru územního plánování a rozvoje. „Návštěvníky rádi uvidíme. A je jedno, zda půjde o školáky, kteří k nám dlouhodobě ve velkém docházejí, nebo o penzisty, kteří budou mít směrem k nám třeba nějaký dotaz či podnět,“ dodal Jurka.

Od osmi do poledne zároveň představí na Masarykově náměstí část výstroje a techniky vyškovští strážníci a členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

DEN S VYŠKOVSKOU RADNICÍ:

8:00 až 12:00 - ukázky hasičské techniky na Masarykově náměstí

8:00 až 16:00 - pracovny starosty, místostarostů a tajemníka městského úřadu

- historický sklep pod radnicí

- zasedací místnost zastupitelstva

- obřadní síň

- prezentace škol, kronik města a vybraných akcí na odboru školství, kultury a sportu (2. patro)

- zajímavé modely na odboru územního plánování a rozvoje (3. patro)

8:00 až 18:00 - radniční věž