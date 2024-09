Production controlling - medior/senior (60 - 80.000 Kč) Baví Vás čísla, analytické myšlení a máte zájem o výrobní proces? Momentálně nabízíme pozici v controllingu produkce a kalkulacích ve výrobní společnosti. Uvítáme vzdělání ekonomického nebo technického směru (SŠ/VŠ), fajn by pro nás v tomto případě byla spíše předchozí praxe – ideálně 2-3 roky. (striktní podmínkou to ale taky není, spíše výhodou při zaučení na naše procesy). Stěžejní jsou určitě výborné analytické schopnosti a pokročilá znalost excelu, společně se zájmem o výrobní proces. Hledáme člověka, co dokáže pracovat v týmu, i napříč společností - jsme přátelský kolektiv, který táhne za jeden provaz. Rádi Vás podpoříme ve vzdělání a osobním rozvoji, na tom stavíme. Pojďme si přiblížit očekávání v rámci osobního pohovoru. Budeme se těšit na Váš životopis. Náplň práce: kalkulace produktů, příprava rozpočtů , příprava zakázek do výroby a koordinace cenových nabídek , analýza výrobního procesu, hledání odchylek a jejich příčin, hledání úspor, práce s ukazateli výkonnosti, efektivity a návratnosti, reporting managementu. 60 000 Kč

