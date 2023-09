/FOTOGALERIE/ Masarykovo náměstí ve Vyškově znovu ovládl Den učňovských oborů. Nejen žáci základních škol si ve čtvrtek užili zábavné odpoledne, na kterém prezentovaly střední školy nabídku oborů a zaměstnavatelé své firmy. Připravili pro ně aktivity a soutěže.

Den učňovských oborů lákal nejen žáky základních škol na Masarykovo náměstí ve Vyškově. | Foto: Jiří Pinkas

„Zúčastnilo se nejvíce dětí a to také díky tomu, že přijely základní školy ze Slavkova u Brna a Křenovic. Děkujeme jim za to a doufáme, že se žáci bavili a příští rok dorazí zase. Vysokou návštěvnost potvrzuje i to, že na stáncích zaměstnavatelů, kterých se zúčastnilo osm, většinou rozdali všechny odměny ještě před koncem,“ komentoval ředitel úřadu Okresní hospodářské komory Vyškov Jiří Pinkas.

Například tým z firmy EURO NÁŘADÍ několikrát zajížděl do Komořan pro další a další soutěžní pomůcky, aby uspokojil zájem.

Své obory prezentovali také zástupci Integrované střední školy Slavkov u Brna a Střední školy polytechnické Vyškov. „Připravili jsme ukázky virtuální reality, virtuálního sváření, různé rukodělné dílničky z oblasti kovo, elektro a instalatérství. Rovněž jsme prezentovali i naše obory studijní včetně Strojírenství, Stavebnictví a Agropodnikání,“ sdělil ředitel vyškovské školy Petr Hájek.

Jako součást doprovodného programu využili zájemci i skákací hrad. „Ten byl v permanentním obležení dětí a tradičně u něj zůstalo dětské oblečení,“ doplnil Pinkas s tím, že je kvůli ztrátě možné využít kontakt přes hradyvyskov.cz.

Za podporu poděkoval městu a Jihomoravskému kraji. „Příští ročník připravíme v obdobném termínu,“ dodal Pinkas.