Deník zázraků: Soused zachránil důchodce i dítě před smrtí v plamenech

/FOTOGALERIE/ Když muž v důchodovém věku nastupoval koncem ledna v Hošticích-Herolticích na Vyškovsku do svého auta, netušil, že se rutinní jízda může náhle změnit v drama. „Ještě stačil naložit tehdy asi dvouletou holčičku k sobě do vozidla, ale poté, co auto nastartoval, v něm okamžitě zkolaboval. Nemohl tak sundat nohu z plynu,“ prozradil mluvčí jihomoravských hasičů, kteří na místě později zasahovali, Jaroslav Mikoška.

František Paštěka zachránil pohotovým zásahem život dvěma svým sousedům. | Foto: HZS JMK