Určitě, už asi od svých pěti let.



Na jakém postu se vidíš?

Někteří chtějí, abych hrál, ale já bych chtěl být brankař. Táhne mě to do brány.



Těmi některými myslíš tátu? (trenér mužů FC Slovan Havlíčkův Brod, pozn. autora)

Jo a aji mojeho trenéra Martina Pecha.

Dětský Vánoční deník aneb Články našich dětí. A také pár slov o nichZdroj: Deník



Myslíš, že taťkovi bude vadit, když budeš brankář?

Vadit mu to nebude, ale asi by byl raději, kdybych byl třeba útočník, nebo stoper, jako kdysi on. Ale asi mě podpoří, i když půjdu do brány. Vidí, že mě to baví.



Chyběli ti kamarádi a tréninky, když vše bylo zakázané kvůli covidu?

Moc, mám tréninky rád. A taky se rád vidím s klukama. A je taky vidět, že jsme se zhoršili ve fotbale. Ale zase někteří se za tu dobu i zlepšili, to je pravda.

A škola ti nechyběla?

Nebrečel jsem po ní, ale je důležitá a je potřeba tam chodit. (usmívá se) Ale bylo mi smutno po spolužácích a paní učitelce.



Jaké to bylo, učit se doma od počítače?

Divný a takový nový. Já bych šel raději do školy, ale každej to máme jinak.

A taky nám paní učitelka líp vysvětlí novou látku ve třídě, než přes počítač.



Co říkáš na to, že jsem já začala pracovat z domu?

Má to výhody i nevýhody. Pro mě je to ale lepší, než když jsem někdy čekal, až večer přijedeš z práce.



A nevadí ti, že tě někdy odháním, protože nemám čas a potřebuji klid na práci?

Někdy mě to štve, hlavně, když ti potřebuju něco říct. Ale je lepší, že seš se mnou doma, hlavně večer.



Co koronavirus? Bál ses, že onemocníš?

Nejdřív vůbec. Pak někteří lidi umřeli. Ale když se nakazilo pár kamarádů a nic se jim nestalo, tak jsem se úplně přestal bát.



Měl jsi strach, když jsi šel na svůj první PCR test?

Strach se říct nedá, ale byl jsem nervozní. Nevěděl jsem, co mě čeká. Ale nakonec to nebylo nic hroznýho.



Chceš se nechat naočkovat?

Teď jsem covid prodělal, takže teď ne. Časem možná jo, to se uvidí.



Blíží se Vánoce a vím, že se na ně moc těšíš. Dovedeš si představit, že pod stromečkem nenajdeš žádný dárek?

Umím si to představit, ale nechci. (směje se nahlas a rozesměje i mě) Doufám, že tam nějaké dárky najdeme.



Věříš na Ježíška?

Asi ano, mám ale pochybnosti. Je to tak padesát na padesát.