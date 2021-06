„Začínáme s třiceti a postupně plánujeme navyšování jejich počtu, který definitivně určí především poptávka. Například v Uherském Hradišti jsme takto začínali s dvaceti koloběžkami, abychom po měsíci skončili s pětašedesáti,“ informoval za společnost Yoyoway, která sdílení provozuje také v Brně a Třebíči, Jiří Hofr.

V Uherském Hradišti ale služba nefunguje ve spolupráci s městem. „Stále apelujeme na uživatele, aby důsledně dbali na bezpečnost ostatních. Týká se to zejména chodníků, kde se pohybují také lidé se zdravotním postižením, invalidé, důchodci, děti nebo mámy s kočárky,“ uvedl mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma.

Ne všichni jsou s vyhlídkou novinky spokojení. Patří mezi ně například Tomáš Hlávka, jenž se obává nezodpovědnosti. „Koloběžku mám svoji, ale tohle půjčování je zlo. Jakmile to není moje, tak to lidi pohodí všude, kde můžou. Jinde ve světě na to nadávají,“ komentoval fenomén sdílení.

Pro zamluvení je nutné stažení mobilní aplikace do telefonu. „Uživatel se registruje pod svým mailem a zadává platební kartu. Následně si přednabije peněženku na dvě stě, pět set nebo tisíc korun, aby si na mapě aplikace našel všechny koloběžky, které jsou zrovna k dispozici. Když jednu najde, stiskne velké tlačítko jízdy, které ji odemkne,“ vysvětlil Hofr.

V červnu Vyškované rozmístí třicet elektrických koloběžek



Nakonec ji zájemce odstaví na místě, kde nebude překážet a aplikací zablokuje další jízdu. Vyúčtování dorazí do historie zmíněné aplikace. Rychlost je omezena na maximálně pětadvacet kilometrů v hodině. V plánu jsou však výjimky.

„Zvažujeme, že ji v některých ulicích města omezíme na patnáct. Řešíme také s kolegy dojíždění, aby byli schopni odložené koloběžky průběžně vracet na jejich místa. První měsíc zřejmě lidi necháme, aby je odkládali volněji, čímž zjistíme, kam nejčastěji jezdí,“ doplnil zástupce provozovatelů s tím, že to vyloučí volbu stanovišť, která jsou pro místní zbytečná.

Soukromá společnost město před nedávnem oslovila. Podle místostarosty Romana Celého přitom Vyškov podporuje podobné způsoby dopravy a město navíc na provoz služby nebude doplácet ani korunu.

Zdůraznil, že elektrokoloběžky jsou v podobné kategorii jako třeba kola. „Mohou jezdit po pozemních komunikacích a cyklostezkách, zákon nicméně výslovně zakazuje pohyb po chodnících jiným účastníkům než chodcům,“ komentoval místostarosta Celý.