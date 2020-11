„Trend je u nás už takový, že zájem o školu převyšuje naše možnosti. Už teď pociťujeme nedostatek místa na dělení hodin, pro družinu, pro výuku odborných předmětů a výchov. Bohužel musím k žádosti o přestup na naši školu dávat v některých ročnících i záporná vyjádření v podobě rozhodnutí o nepřijetí. Při zápise do prvního ročníku jsme schopni pouze výjimečně přijmout děti z nespádových oblastí,“ vysvětlil ředitel Základní školy Tyršova Jiří Půček.

Trendy potvrzují i data z Českého statistického úřadu. „Východiskem z této situace se jeví možnost výstavby nové svazkové školy s kapacitou osmnácti tříd pro 540 žáků. Toto je totiž podmínkou pro získání dotací Ministerstva školství, které na výstavbu základních škol zřizovaných svazkem obcí připravuje investiční program. Pokud bychom se do tohoto programu dostali, mohli bychom získat dotaci na výstavbu školy ve výši pětaosmdesát procent,“ uvedla místostarostka města Marie Jedličková.

Situace souvisí s velkou výstavbou ve městě a v okolních obcích. „Slavkov přitom v současné době problém nedostatku míst nejen v základních školách zcela jistě tíží, týká se to ale i mateřských škol. Zvýšení kapacity u obou školských zařízení je nezbytné vzhledem k současnému i budoucímu rozvoji města i okolních obcí. Dle mého názoru je třeba tento problém řešit společně a komplexně a uvažovat při rozhodování o umístění a výstavbě školy v horizontu sta let s možností jejího dalšího rozvoje,“ komentoval opoziční zastupitel a bývalý starosta Slavkova Ivan Charvát.

Na nedostatek míst pro žáky si dlouhodobě stěžují i někteří místní. „Ve městě žiji už třináct let. Slavkov je samozřejmě krásný, proto jsem se sem také přistěhoval. Nicméně s tím, jak přibývá lidí, tak místa ve školách opravdu schází,“ potvrdil například Jan Blažek.

Slavkov u Brna a okolní obce proto směřují k vytvoření dobrovolného svazku obcí, který by byl zřizovatelem nové školy a zajištoval by její výstavbu a následně i provoz. „Navrhované řešení není nic převratného, svazkových škol se staví nebo bylo před pár lety postaveno několik, zejména v prstenci měst okolo Prahy, kde jsme brali inspiraci. Současně se jedná o lokalitě, kdy by škola nová škola mohla stát. Konečné rozhodnutí by mohlo padnout na společném jednání zastupitelů našeho města a starostů okolních obcí, které plánujeme svolat v nejbližším možném termínu,“ potvrdila místostarostka.

Předpokládané náklady se pohybují v rozmezí pěti set až 750 milionů korun. Zajištění financování výstavby ale nebude možné bez dotací. „Před definitivním rozhodnutím je totiž třeba důkladně zvážit všechny možnosti, a to nejen tu, která je v současné době vedením města prezentovaná jako jedinou. Věřím, že k tomuto závažnému tématu v rámci zastupitelstva města ještě proběhne konstruktivní diskuze, při níž budou posouzeny i další alternativní návrhy, které máme připravené,“ dodal Charvát.