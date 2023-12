/ROZHOVOR/ Na Štědrý den číhají některé děti na Ježíška v očekávání, že tentokrát už ho uvidí. Jiné ale mají už jasno, kdo jim dárky doopravdy nosí. Přístup je odlišný napříč různými rodinami. Je tedy vhodnější říkat dětem, že jim na Vánoce radost přináší Ježíšek? Zamýšlely se na tím pedagožka organizace Sto skupin Lenka Králová a Marcela Andrašší, která vede školičku Veselé notičky ve Vyškově.

Jaký má pro děti význam tradice Ježíška?

Lenka: Je u nás velmi silná. Dětem a nejen jim, může vytvářet jakési kouzlo Vánoc. A protože se v předškolním věku objevuje takzvané magické myšlení, které je založené na fantazii a víře v nereálné věci, děti většinou opravdu věří, že jim dárky nosí Ježíšek.

Jak se k tradici ale přistupuje je na každé rodině a je to velmi individuální. Vytváříme si vlastní zvyky nebo dodržujeme tradice, každý podle svého. Kouzlo Vánoc většina z nás miluje a vidět rozzářené dětské oči a radost pod vánočním stromečkem k Vánocům prostě patří.

Jaký doporučujete rodičům přístup? Ke kterému řešení jste přistoupili třeba u vás doma?

Marcela: Přístupů může být celá řada. U nás dětem zarytě netvrdíme, že dárky nosí Ježíšek. Když se mě ale ptají, kdo k nám o Štědrém večeru chodí a zda Ježíšek existuje, odpovídám, že je jen na nich, čemu věří raději. Starší syn za mnou jednou přišel a zeptal se, jak to tedy je. Odpověděla jsem mu, že má na vybranou, buď si ponechá víru ve vánoční kouzlo, nebo může znát tu méně kouzelnou pravdu. Vybral si kouzlo.

Pokud děti vyzvídají, jak to s dárky doopravdy je, jaká je vhodná reakce?

Lenka: Doporučuji ve chvíli, kdy se děti začnou ptát a o existenci Ježíška pochybovat, vše vysvětlit. Zdá se mi lepší, když se to děti dozví od rodičů. A někdy to může být docela brzy.

Mému synovi bylo asi pět let, když jsme jeli v autě a v rádiu moderátor vyprávěl příběh maminky samoživitelky, které s dárky pro děti pomohly finanční příspěvky od posluchačů. Viděla jsem na synovi, jak bedlivě poslouchá a jak mu to vrtá hlavou. Nic neřekl. Přišel za mnou až druhý den a zajímal se, jak to s těmi Vánocemi tedy je.

Zeptala jsem se, co si myslí on. Řekl, že tuší, že dárky nedává žádný Ježíšek, ale kupují je rodiče. Souhlasila jsem a vysvětlila mu, proč jsme to tak dělali a že je Ježíšek krásná vánoční tradice. Následně se o svoje zjištění podělil i s mladším bráškou. Ten na to ale evidentně ještě připravený nebyl a svoji víru v Ježíška si ponechal.

Každé dítě je odlišné, je potřeba to zohlednit i tady?

Marcela: Některá dítka tu vánoční magii milují a tak je pro ně těžké nevěřit. Jiná se zase budou ochotně podílet na výrobě vánočních dárků, a to, že je nevyrábí Ježíšek, pro ně nemusí být tak důležité. I tady je důležité přihlížet k povaze jednotlivců.

U nás doma mluvíme hlavně o Vánocích, dárcích pod stromečkem… Důležité je najít si tu svou respektující cestu. Někdy je to vysvětlování ale komplikované. Můj mladší syn se před pár dny lekl, když zjistil, že Ježíš už zemřel. Bál se, že to letos bude bez dárků. Mají v tom ty děti někdy trochu nepořádek.

