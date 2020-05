V jedné skupině nebude ideálně více než patnáct dětí, ale jejich počty mohou být za určitých okolností vyšší. „Důvodem je jednak fakt, že řada zaměstnankyň spadá do rizikové skupiny a my chceme předejít eventuálním zdravotním komplikacím u zaměstnanců i dětí. Dále jsme se na společném úterním jednání s ředitelkami a ředitelem shodli, že pouze v nižším počtu dětí lze zabezpečit veškerá hygienická a epidemiologická opatření,“ vysvětlila Šulcová. Rozhodnutí se přitom týká deseti mateřských škol zřizovaných městem.

Školky už zkoumaly zájem rodičů o umístění dětí. „Dělali jsme si průzkum ještě před rozhodnutím radních mezi rodiči a skončilo to tak padesát na padesát. Někteří mají stále obavy z nákazy a své děti by si raději ponechali doma, jiní by je už do školky rádi poslali,“ přiblížila ředitelka Mateřské školy Sochorova Milada Pazderková.

Mnohé rodiče odrazoval nejen strach z nákazy, ale například i obavy z nutnosti nošení roušek. „Syn roušku odmítá, a když už je na nezbytně nutnou dobu přinucen, má po ní na obličeji vyrážku. Bere také léky na astma, takže si nedokážu představit, že by ji měl na puse devět hodin pět dní v týdnu. Chápu samozřejmě všechny, kteří se potřebují vrátit do práce, ale otevření mateřských škol nejspíše nebude ideální pro všechny,“ komentovala na sociálních sítích třeba Lucie Dědicová z Vyškova. Podle nejnovějších doporučeních vydaných ministerstvem školství by však nošení roušek přímo v prostorách mateřinek nemělo být pro děti povinné.

Velký výzkum o potřebě zákonných zástupců umístit své dítě do školek přitom dělalo město asi před čtrnácti dny. „Dvaapadesát procent z nich se vyjádřilo pro potřebu docházky dětí do mateřinek, ale osmačtyřicet procent o tom zatím neuvažovalo nebo nebylo rozhodnuto,“ prozradila místostarostka.

Situace se však mezitím značně změnila vydáním manuálu „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Ten blíže upřesňuje základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření. „Proto budou ředitelky a ředitel našich mateřských škol opětovně dotazovat zákonné zástupce a informovat je o nových podmínkách a opatřeních, které mohou jejich rozhodnutí ovlivnit. Zpětnou vazbu dostanu třináctého května, kde získám jasnější představu o počtu umístěných dětí a naplněnosti jednotlivých tříd a skupin,“ dodala Karin Šulcová.

Manuál uveřejnilo ministerstvo školství na svém webu. Klade se v něm důraz například na to, aby děti trávily co nejvíce času venku mimo uzavřené prostory nebo zajištění dostatečných zásob dezinfekce.