Děti se těší podpoře a solidaritě Vyškovanů. „Na hračky pro ně místní obyvatelé přispěli ve sbírkách, zatímco pomůcky dodala také firma Vodovody a kanalizace Vyškov. Platy učitelek by měly být hrazeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o kterou město zažádalo,“ vysvětlila místostarostka.

Kapacita pro přijetí dalších ukrajinských dětí, pro které ve vyškovských školkách už není místo, je tady stále dostatečná. „Pokud víte o nějaké ukrajinské mamince, která potřebuje umístit své dítě ve věku od tří do šesti let do adaptační skupiny, řekněte jí o nás. Místa jsou stále volná,“ vyzvala Šulcová.