„Na otevření školy se samozřejmě těším. Ne že bychom nestíhali učivo, ale klukům prostě chyběl kontakt s kamarády i učiteli. Já pracovala z domu a denně řešit tři on-line výuky souběžně a do toho pracovat bylo velmi náročné,“ řekla Frňková.

NÁVRAT DO ŠKOL



* kdy: 12. dubna

* kdo: předškoláci, žáci prvních stupňů základních škol

* podmínky: samoodběrový antigenní test, povinné roušky, rotační výuka

* rotační výuka: jeden týden žáci půjdou do školy a druhý se budou učit distančně.

* výjimka: školy do 75 žáků

* další rozvolnění: papírnictví, dětské oblečení, obuv, čistírny, prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta

Běžnému provozu však bude fungování škol na kilometry vzdálené. Uskuteční se totiž za několika podmínek. První je, že do vzdělávacích zařízení se vrátí jen první stupně a výuka bude rotační.

To znamená, že jeden týden žáci půjdou do školy a druhý se budou učit distančně. „Na děti se opravu těšíme. Chodit do školy potřebují. Rotační výuka mi přijde nešťastná. Polovinu školy budeme mít kvůli absenci druhého stupně prázdnou. Byli bychom schopni děti rozdělit do menších skupin a rozprostřít po celé škole,“ uvedl ředitel Základní školy Jungmannova Kuřim Richard Mach.

Právě rotační výuka se stala předmětem diskuzí. Zpochybnil ji například premiér Andrej Babiš nebo Pedagogická komora. „Střídavá výuka přinese řadu organizačních problémů školám i rodičům. Učitelky, které nebudou moci dát své děti do školky nebo do školy, skončí na ošetřovném, takže se nemohou věnovat prezenční výuce,“ podotkl prezident komory Radek Sárközi. Podle ministra školství Roberta Plagy však rotační výuka výrazně snižuje riziko nákazy.

Děti rovněž dvakrát týdně, v pondělí a čtvrtek, podstoupí testování samoodběrovým antigenním testem. „Potřebujeme přesnější pokyny. Víme jen to, co prolétne médii. Představu o testování máme, je kolem toho ale řada problémů. Někteří nesouhlasí. Objevily se i hlasy, že je to protiústavní a že ředitel nemá právo zakázat dítěti vstup do školy,“ sdělil včera ředitel brněnské školy Jasanová Přemysl Jeřábek.

Domácí vzdělávání

Kvůli testování a rouškám svého syna nepošle do školy například Renata Janovíčková z Hodonína. „Nechápu, proč by dítě, které je otestované a negativní, mělo sedět ve škole v roušce. Dokud se situace nevrátí do normálu, volíme domácí vzdělávání. Syn to zvládá dobře,“ zmínila žena.

Otevření škol k 12. dubnu se netýká všech okresů v republice. V některých to dle Plagy epidemiologická situace nedovoluje. Jejich seznam vládní představitelé zveřejní dnes.

V návaznosti na konec nouzového stavu a otevření škol padnou i další opatření. „Otevřou se papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do vzdělávacích zařízení,“ informoval ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.