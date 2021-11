Na úspěch ve městě na Vyškovsku naváží také letos, tentokrát můžou zájemci dárky pro potřebné nosit do tamního infocentra od devětadvacátého listopadu do třináctého prosince. „Při předání zažívaly pracovnice odboru sociálních věcí i dojetí ze strany obdarovaných. Stejnou radost chceme dětem nadělit i tentokrát,“ potvrdila mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Výsledky prvního ročníku akce vyzdvihl také zastupitel Josef Bouda, její pokračování má podle něj smysl. Právě on přišel minulý rok s nápadem na organizování sbírky. „Společnost je plná problémů, které mnoho z nás nestíhá vnímat. Vánoční čas dává příležitost zpomalit, zastavit se a zamyslet se nad tím, co se děje kolem nás. Vánoce jsou o naději a zvláště dětská naděje nesmí o těchto svátcích trpět. Bučovicko je plné skvělých lidí, kteří mi vlastně celý rok připomínali svoji ochotu i letos tuto sbírku podpořit,“ komentoval Bouda.

VÁNOČNÍ SBÍRKA



V Bučovicích od 29.listopadu do 13.prosince.



Na odkazu https://bit.ly/3c4Rnzv najdou zájemci seznam dětí.



Po rezervaci dárek odnesou na Informační a kulturní středisko Bučovice.



Při nepřítomnosti pracovníků dorazí na podatelnu městského úřadu.



Individuální domluva na 730 855 859 nebo 731 514 543.

Jak se do sbírky zapojit? Na odkazu https://bit.ly/3c4Rnzv je zveřejněný celý seznam dětí, kterým je nadílka určená. Kvůli ochraně osobních údajů je samozřejmě uvedeno jen jejich pohlaví a věk. Nejmladší dívce na seznamu je teprve šest měsíců, zatímco té nejstarší už sedmnáct let.

„Stačí se zarezervovat ke konkrétnímu dítěti a pak už jen pořídit dárek, zabalit ho, napsat na něj pohlaví a věk toho, komu je určený, a odnést jej v daném termínu do Informačního a kulturního střediska Bučovice. V případě nepřítomnosti tamních pracovníků je možné balíčky zanechat na podatelně městského úřadu,“ uvedla mluvčí města.

Následně si je převezmou sociální pracovnice a do Vánoc předají do správných rukou tak, aby na Štědrý den opět zářily oči všech dětí, do jejichž rodin pravidelně jezdí. „V případě, že někdo nemá přístup k internetu, může kontaktovat naše pracovnice odboru sociálních věcí na číslech 730 855 859 nebo 731 514 543, rezervaci s ním vytvoří po telefonu,“ doplnila Hašková.

Uvedená telefonní čísla je možné využít i v případě, že už nebude možné provést rezervaci. Pracovnice odboru sociálních věcí se v takových případech se zájemci domluví individuálně. „Díky všem dárcům a všem dalším, kdo pomáháte s organizací. Duch Vánoc a naděje dětí za tuto práci rozhodně stojí,“ dodal zastupitel Bouda.