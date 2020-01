Dětské plesání: kosmonaut drží za ruku vlka, vlk princeznu a princezna kostlivce

/REPORTÁŽ/ Zatímco krajina se přes noc ze soboty na neděli převlékla do bílého hávu, sál Katolického domu v Bučovicích hraje v nedělní odpoledne všemi barvami. Plesová sezóna je v plném proudu, ale to neznamená, že si zábavu v zimním období budou užívat jen dospělí. Užít si spoustu legrace tak dnes do Katolického domu přišlo na dvě stovky dětí.

Děti si užily zábavu na tradičním karnevalu. | Foto: Deník / Petr Koudelka