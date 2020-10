Rok a půl probíhající rekonstrukci zkolaudovali úředníci už na jaře, ale s otevřením se kvůli koronavirové krize otálelo. „Celá tato akce stála město zhruba osmaosmdesát milionů korun. Jednapadesát milionů z toho pokryla dotace z Ministerstva financí a sedmatřicet jsou vlastní zdroje,“ informoval místostarosta Rousínova Zdeněk Šedý.

Dětem novinky výrazně zjednodušili stravování. Třídy Základní školy Rousínov jsou totiž rozdělené mezi pracoviště na Tyršově a Habrovanské ulici. „Předtím žáci obědvali ve stávající jídelně na ulici Habrovanská. Nová jídelna je zřízená pro nové pracoviště na ulici Tyršova. Nemusí tak přebíhat ze školy na oběd do jiné budovy a pak zpět do družiny. Dále se ulevilo přetížené stávající menší jídelně na Habrovanské,“ vysvětlil ředitel školy Jiří Kyjovský.

Škola tam využívá nové gastro vybavení a zázemí. „Projekt zahrnuje statické posílení budovy pro budoucí nadstavbu dalších tříd, trafostanici pro celý areál, přestavba suterénu pod jídelnou na oddychové a sportovní centrum, stavební úpravy pod kuchyní na archiv města a spojovací prostory od budovy školy včetně zázemí pro školníka,“ vyjmenoval Šedý.

Dvakrát zrušená slavnost

První provoz naplánovali zástupci školy a města od prvního dubna letošního roku. „Z důvodu „Covid - 19“ však byly zavřeny školy a s tím odsunutý provoz kuchyně a jídelny na nový školní rok. Přiznávám se, že je mně smutno, když jsme museli zrušit dvakrát plánované slavnostní spojené s prohlídkou celého areálu. Důležitější však je, že asi dvě stovky žáků prvního stupně, kteří navštěvují školu na Tyršově ulici, již nemusí přecházet na obědy do školy na Habrovanské,“ zdůraznil místostarosta.

Novinkou je především sportovní zázemí vybudované v suterénu budovy jídelny. „Nabízí vyžití pro školu, družinu a spolky. Tato důležitá stavba posune areál školství na ulici Tyršové do budoucnosti, kde se také připravuje rekonstrukce budovy dívčího internátu na bezbariérovou knihovnu a zázemí pro mimoškolní aktivity a rekonstrukce školního dvora,“ dodal Šedý.

Do budoucna to přitom pro žáky nejsou poslední zásadní změny. „Dále plánujeme například revitalizaci školního dvora, rekonstrukci jedné tělocvičny, rekonstrukci šaten, kde je potřeba výměna klecových za osobní skříňky. Ale to je do budoucna, záleží mimo jiné na penězích a stanovených prioritách,“ prozradil Kyjovský.