„Celé to bylo záležitostí na desítky roků a nebylo to jednoduché. Vyslechli jsme bezpočet pamětníků a bývalých pracovníků Vyškovského cukrovaru. Za pamětníky jsme šli alespoň korespondenční formou i za hranice naší republiky, například do Francie,“ bilancuje Vaněk.