Nenahraditelnost osobního kontaktu potvrdili také ve Slavkově u Brna, kde už vyhlížejí možné uvolnění v dubnu. „Neustále kvůli tomu sledujeme vývoj epidemiologické situace a připravujeme se na prezenční výuku. Nejlepší variantou je návrat k normálnímu režimu, ale velmi uvítáme i výuku jeden na jednoho a osobní konzultace v hromadných předmětech či oborech,“ doplnila ředitelka Základní umělecké školy Františka France Jana Jelínková.

Podle ní však i v obtížné situaci zvládají žáci a učitelé dobře. Přístup se trochu liší v každém oboru. „Ten hudební obor vyučujeme s pomocí WhatsApp, Messenger, Skype a Microsoft Teams. Vše záleží na domluvě s žáky a rodiči podobně jako na dostupných sítích v každé rodině. Pracujeme také formou nahrávek a zpětného hodnocení,“ vysvětlila Jelínková.

Klavíristé nahrávají doprovody a následně je posílají svým učitelům různých studijních zaměření. Ti zároveň pořizují videonahrávky s výkony svých žáků a umísťují je na sociálních sítích a na stránkách školy. Zájemci se tak o výsledcích jejich práce přesvědčí sami.

Především tancem se ve Slavkově zabývala Linda Macková. Výuka bez přítomnosti ve škole je pro ni obtížně představitelná. Sama přitom dobře ví, jak to je náročné. „Byla to dřina, občas i nějaká ta slza ukápla, ale stálo to za to,“ vzpomínala Macková.

Učitelé výtvarného a tanečního oboru učí přes Microsoft Teams. Podobně postupují také při vzdělání v hudebních naukách. „Žáci však nemají povinnost, aby se on-line výuky pro tyto obory účastnili. Současně proto učitelé nahrávají výukové video, které si děti mají možnost přehrát ve svých týmech Teams. Neustále se snažíme o vylepšování výuky v dálkové formě, která ale práci přímo ve škole plně nezastoupí,“ uznala ředitelka slavkovské umělecké školy.

Optimismus nad možností rozvolnění, které se rýsuje už v polovině listopadu, sdílejí zjevně také další zájemci o budoucí vzdělání na uměleckých oborech. Všímají si toho alespoň ve Slavkově. „Předpokládám, že rodiče naši snahu o udržení výuky oceňují, protože úbytek žáků je minimální. Už se nám navíc hlásí noví uchazeči,“ dodala ředitelka Jelínková.

Základní umělecké školy v celém regionu zůstaly uzavřené v souvislosti s opatřeními proti šíření nové vlny covidu v tuzemsku. Není to přitom poprvé, podobnou situaci už prožili provozovatelé prakticky ve všech vzdělávacích zařízeních. Podle aktuálních informací se přitom zvažuje návrat dětí do škol už před polovinou dubna. Počet nakažených totiž klesá.