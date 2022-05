Pro nácvik každé novinky jsou nezbytní ochotní herci, ale také autorská práva na vybranou hru. „Při výběru postupujeme opačně než profesionálové, kde režisér nejprve vybere hru a poté ji obsadí. U nás je to obráceně. Nejprve hledáme herce, kteří budou ochotni věnovat nácviku tři měsíce dvě odpoledne v týdnu a následně tři měsíce vystupovat každou sobotu nebo pátek, což není jednoduché skloubit s prací a rodinným životem,“ uznává Škrobová.

Hody, pouť i oslavy podzimu: Krásenští mají rok nabitý akcemi

Za sedmnáct let se vystřídalo zhruba padesát herců. „Jelikož doba stále zrychluje, lidé mají vyšší nároky na svůj životní standard a práce v blízkosti bydliště není, čím dál více jich dojíždí za prací do vzdálenějších míst a čas chybí. Přestože nás na malou chvíli covid zastavil, udrželi jsme skupinu lidí, pro které divadlo znamená radost, zábavu, relax i potěšení. Sotva jsme se mohli začít v pěti scházet, vybrali jsme komedii tak, abychom byli připraveni na dobu, kdy bude moci přijít i divák,“ zdůrazňuje žena.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkVáží si zájmu publika. „Představení bez diváka a zpětné vazby, která nás posouvá a nabíjí, nemá cenu. A podařilo se. Diváci letos byli skvělí, chodili a bavili se, za což jim moc děkujeme,“ vzkazuje Škrobová.

Ochotníci hrají převážně komedie, protože se řídí citátem Charlie Chaplina „Den bez smíchu je promarněný den“. Vyhlíží novou generaci. „Naším tajným přáním je, že jednou přijde skupinka mladých lidí a řekne, že chce pokračovat. My všichni jsme ochotni hrát menší role, svítit, zvučit, občas poradit a pokračovat další roky s energií mladších. Nebráníme se nikomu, kdo je zodpovědný a zkusí to třeba jen na jednu sezonu. Pro herce není nic krásnějšího, než úsměv nebo slza na tváři diváka, potlesk a slova uznání,“ pokračuje režisérka.

Skokové zdražování energií ohrožuje provoz zimního stadionu. Pomůže Vyškov

Přestože jsou všichni na konci sezony unavení, neztrácejí motivaci, aby pokračovali dál. Jednu oblíbenou hru Renata Škrobová nemá. „Ta nejlepší je vždy ta poslední. Již několik let diváci chodí a říkají, že to je to nejpovedenější co jste zahráli. Je to ale kvůli tomu, že hru mají v živé paměti,“ vysvětluje.

Vkus lidí je různý. „Když se zeptám herců, každý měl rád jinou hru. Obecně však diváci lépe berou komedie od českých autorů, protože se lépe se orientují v ději a jménech. Český humor je navíc nepřekonatelný,“ dodává Škrobová s vidinou řady dalších úspěšných sezon.

HRY KRÁSENSKÝCH OCHOTNÍKŮ

2005 - Daskabáty hříšná ves.

2006 - Na tý louce zelený.

2007 - Uličnice.

2008 - Mé štěstí má zlaté vlasy.

2009 - Panfio a spol.

2010 - Rodinaa je základ státu.

2011 - Habaďůra.

2012 - Prachy.

2013 - Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.

2014 - S tvojí dcerou ne.

2015 - Tatínku ty a v Paříži.

2016 - Vraždy a něžnosti.

2017 - Klíče na neděli.

2018 - Teď ne ,na to teď není ta pravá chvíle.

2019 - Dva na kanapi.

2020 - 1+1=3..nedokončená sezona.

2021 - Nehrajeme covid.

2022 - Manželský čtyřúhelník.