/PROGRAM, VIDEO/ Divadelní vystoupení a koncerty řady žánrů. Už v pátek začíná v Rousínově čtvrtý ročník divadelního a folklórního festivalu, návštěvníky bude lákat až do šestnáctého června. Hlavním hostem bude režisér Zdeněk Troška, který nedávno oslavil životní jubileum. Zúčastní se tradičního pořadu Setkání pod lípou.

Rousínov zažije již čtvrtý ročník Divadelního a foklorního festivalu. | Video: D.A.V.A. Rousínov

„Festival v pátek odstartujeme Sušilovým folklorním dnem, ve kterém se představí jak soubory místních školek, základních škol a Základní umělecké školy, tak i hostující tělesa, jako jsou Folklorní soubor Lučina nebo Orlík Pozořice. Divadelní část zahájí premiéra inscenace Císařova brázda, v sobotu ve dvacet hodin v podání nejstarších členů souboru D.A.V.A, který finišuje svoji devatenáctou divadelní sezónu,“ přiblížil umělecký šéf festivalu David Kříž.

S pražským souborem Divadlo Metro zahrají také herečky Veronika Žilková a Michaela Dolinová. Hostem bude dále herečka Kamila Janovičová, která se zúčastní představení D.A.V.Acké mládeže – Cesta časem.

Při festivalu se uskuteční představení a koncerty jak amatérských těles, tak i profesionálních herců a hudebníků. „Zabrousíme do žánru činohry, muzikálu, zpěvohry, nově například do melodramu. Z doprovodných akcí nebudou chybět přednášky, vernisáže, koncerty a setkání. Od devátého do šestnáctého června se mají diváci každý den na co těšit. Naším cílem není pouze přivézt do Rousínova rozmanité žánry divadla a hudby, ale vytvořit prostředí, kde se lidé rádi a opakovaně setkávají,“ vysvětlil Kříž.

Program nabídne i oblast vážné hudby. V sobotu to bude od šestnácti hodin premiéra scénického ztvárnění tří melodramů: Zdeněk Fibich – Vodník, Josef Bohuslav Foerster – Amarus, Otakar Ostrčil – Balada česká. Premiéru, která vzniká v koprodukci Divadla2-15 Brno a D.A.V.Aků, uvidí zájemci na jevišti rousínovské Záložny. Na klavír melodramy doprovodí klavíristka Lucie Kubátová.

Program festivalu. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: D.A.V.A Rousínov

Ve středu od devatenácti hodin zazní v sále večer operních sborů a árií v podání absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, za klavírního doprovodu Magdalény Hrudové. „Většinu aktivit plánujeme na letní scénu v parku za Záložnou. Deštivého počasí se nebojíme, i když prozatím není předpověď příznivá. Máme výhodu, že v případě nouze je možné přesunout většinu naplánovaných aktivit do krásných vnitřních prostor Záložny. A to jen o pár metrů vedle,“ upozornil umělecký šéf festivalu.

Zdroj: D.A.V.A. Rousínov

Sám se obzvláště těší na závěrečný muzikálový koncert, který letos patří Ženskému pěveckému sboru ROUSING. Ten vznikl teprve loni, ale na posledním ročníku se už s úspěchem prezentoval. V současné době má šestnáct členek, sborový zpěv doplní dva sólisté souboru D.A.V.A – Lukáš Oleják a Jakub Libánek.

Po třech ročnících, kdy soubor D.A.V.A spolupořádal akci s městem, přebírá přípravu ve spolupráci s Rousínovem poprvé nezisková organizace RDFfestival. Místní divadelníci jsou však stále důležitou součástí a duší festivalu.

Vstupenky jsou k zakoupení online i na místě. „Někteří diváci si již vyzkoušeli nový systém online vstupenky – permanentky. V letošním roce ho testujeme. Loňské pohádkové dopoledne, které se uskutečnilo na pěti místech města, bude letos umístěné do Pohádkového parku za Záložnou. V sobotu od desíti do čtrnácti hodiny tedy čekají dětské návštěvníky pohádkové postavy s různými úkoly, za které v cíli děti dostanou sladkou odměnu,“ lákal Kříž.

Ten vyzdvihl podporu diváků i vedení města, která narůstá s každým ročníkem. Akce původně vznikla pouze jednodenní událost v covidovém roce 2020, s nárůstem zájmu a ambicí ji však pořadatelé protáhli na týden a zapojili i folklórní soubory.