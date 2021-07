Můžete zmínit, co se v Topolanech v uplynulém období povedlo? Měli jste nějaké větší či menší opravy a stavební projekty?

Rozšířili jsme vodovodní řad ke dvěma zbývajícím domům, kde do té doby nebyl. Získali jsme na to více než půlmilionovou dotaci z jihomoravského kraje, která pokryla sedmdesát procent nákladů. Vyměnili jsme také v celé obci veřejné osvětlení, staré lampy nahradilo nové LED osvětlení. Máme z toho úsporu v řádu desítek tisíc korun, což se promítá do našeho dalšího hospodaření. Na bývalé budově školy jsou dále vyměněné okapy. Nyní se už zaměřujeme na budoucí akce.

Uvedete prosím nějaké příklady?

Jedná se už opravdu spíše o menší věci. Z kraje máme například dotaci na výsadbu stromů podél cyklostezky ve směru na Vyškov. V minulosti tam byly vysazené, ale dlouhodobě zůstaly neudržované. Nyní tam jsou stromy ořezané a ošetřené. Až se na podzim zlepší počasí, zaměříme se na prázdná místa, která dosázíme nejen stromy, ale i keři.

Řešíte nějaký větší problém směrem do budoucna?

Dlouhodobě se zabýváme kanalizací. Je to velký projekt, který nás už časově tlačí a navíc je dost finančně náročný. Nyní jsme ve fázi, kdy máme danou zadávací dokumentaci. Poté co ji schválí zastupitelé, tak oslovíme firmy a začneme pracovat na projektové dokumentaci na zbudování kanalizace a naší vlastní čistírny odpadních vod v obci.

V jakém časovém horizontu to plánujete?

Na zpracování dokumentace je rok. V srpnu příštího roku má být zpracovaná včetně vyřízeného stavebního povolení, poté mohou začít práce, které počítáme asi také na další rok. Následuje zkušební provoz, takže kompletní dokončení kanalizace odhaduji do tří až čtyř let.

Díky rozvolnění opatření ožívá v regionu kultura. Které zajímavé akce pořádáte u vás v obci?

Už v červnu jsme měli akci pro děti s názvem „Staň se farmářem“. Dělal to místní Spolek pro radost ve spolupráci s obcí. Účastnilo se sedmdesát dětí, po dlouhém uzavření evidentně měly velký zájem. Měli jsme také odkládané setkání důchodců. Přes prázdniny určitě spolek připraví další akce. Na září přitom plánujeme odpoledne s cimbálovkou, která už máme dopředu objednanou. Co se týká Vánoc, tak máme třeba zpívání u smrku nebo ohňostroj, loni to ale padlo kvůli protiepidemickým opatřením. Vždy záleží na aktuální situaci, protože to je pro obec spousta práce a peněz. Spolek pro Radost tady ale organizuje dvakrát do roka také zájezdy, jeden je zaměřený pro děti, další pro dospělé.

Jste v Topolanech spokojení s dopravní obslužností?

Nemám v tomto ohledu stížnosti od lidí, autobusy tady zastavují četně. Na druhou stranu dneska je běžné, že každá domácnost má i více než jedno auto a hromadnou dopravu místní nevyužívají tak často, jako dříve. Horší to je ale přes víkend, bez auta je spojení omezené.

Obec stojí v blízkosti dálnice, kterou částečně vykrývá protihluková stěna. Například v Drysicích řešili v podobné situaci její rozšíření, je pro Topolany naopak dostačující?

Stěna u nás funguje dobře, záleží ale také na to, jak se nese vítr. Já mám třeba zahradu kousek od ní, někdy neslyším nic, ale jindy poznám třeba dunění plachet na nákladních automobilech. Není to ale něco, co by místní omezovalo, alespoň si u mě nikdo nestěžoval.

Jsou v Topolanech možnosti obytné výstavby? Je po ní poptávka?

Obec ve svém vlastnictví nemá pozemky vhodné pro výstavbu, vše má soukromé vlastníky. Poptávku samozřejmě cítíme, jsme totiž blízko Vyškova, za chvíli se od nás dostanete na dálnici. Jako obec máme ale jen malou plochu, která není rozparcelovaná a dostat tam inženýrské sítě je příliš nákladné.

Jak jste v obci zvládli uplynulý rok s covidem?

Zezačátku u nás šili místní ženy na mateřské dovolené roušky, které jsme roznášeli. Distribuovali jsme mezi lidmi později také respirátory, deset pro každou domácnost s obyvatelem starším pětašedesáti let.

Jaké jsou v váš možnosti sportovního a volnočasového vyžití?

Máme tady víceúčelový areál se společenským centrem. Zájemci i mimo obec ho využívají na menší oslavy jako narozeniny nebo svatba. Je tam kapacita asi osmdesát míst k sezení. Lidé si to už na akce zamlouvají, diář se pomalu plní.