Jakub Dostál dnes 17:37

Dny otevřených úlů lákají od pátého do sedmého července zájemce do Papouščí zoologické zahrady v Bošovicích. „Návštěvníci se doví během komentovaných vycházek do připravované nové části areálu zoo o životě našich opylovačů,“ sdělil vědecký pracovník zahrady Roman Figura s tím, že začátek bude vždy v jedenáct a ve čtrnáct hodin.