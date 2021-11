„Nosnou linkou jsou pro nás akce, které připomínají historicky doložitelné události. Jsou to příjezd Napoleona do Brna, příchod historické kolony Kolowrat, střet s předsunutými francouzskými jednotkami ve Vyškově, přípravy na bitvu ve Slavkově a rekonstrukce bitvy,“ vyjmenoval Michal Burian z destinační agentury Brněnsko.

Napoleon dorazí do Brna už dvacátého listopadu. Návštěvníci města uvidí průvod císaře i jeho gardy. „Dostane klíče od města, zavítá také do katedrály. Kvůli programu na náměstí jsme zvolili okružní trasu. Bude to ale hezké stejně jako každý rok,“ potvrdil za organizátory Ivan Vystrčil.

Týden poté vyjde a vyjede z Olomouce historická kolona Kolowrat, která stráví několik dní a nocí na cestě na bojiště. Členové Klubu vojenské historie Ostrava a jejich příznivci pochodují v dobových uniformách, zbraně mají naložené na povozech a v mrazivé noci spí ve vojenském ležení. „Letos máme nahlášených třicet účastníků. Při posledním pochodu jich celkem nakonec bylo čtyřiašedesát pěších a kavalérie,“ doplnili pořadatelé.

Střet francouzských a spojeneckých jednotek si i tentokrát připomenou také ve Vyškově od třicátého listopadu do prvního prosince. Na akci se ve městě už roky podílí Jana Kolčářová. „Připomínáme si tady spíše šarvátku mezi francouzskými a rusko-francouzskými vojsky. I když Francouzi prohráli, není jasné, jestli to byla kamufláž nebo propaganda spojenců. Říkáme tomu historie na dosah ruky, hlavní část programu připravujeme na Masarykově náměstí,“ komentovala Kolčářová.

Tenkrát ve Slavkově 1805

Připravený je program Tenkrát ve Slavkově 1805 přímo ve městě o víkendu třetího až čtvrtého prosince. „Program máme připravený v celém zámeckém areálu. Počítáme také s předvánočním jarmarkem se stovkami prodejců, centrum města uzavřeme. Vrcholem bude bitevní ukázka v parku, na kterou tamtéž naváže později noční bitva. Ta je unikátní záležitostí v evropském měřítku,“ tvrdila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Město návštěvníkům připomene i nocování císaře a cara na zámku nebo připomenutí Napoleonova triumfu v zámeckém parku. Tváří sobotního programu bude herec Václav Vydra v roli francouzského pobočníka. „Spolupracovali jsme s ním už dřív. Jeho účast různé napoleonské akce propojuje,“ přiblížil organizátor Ivan Vystrčil.

Napoleonské akce ale vrcholí už tradičně bitvou u Tvarožné. Uskuteční se přímo na dobovém bitevním poli. Zájemci ji uvidí v sobotu čtvrtého prosince od druhé hodiny odpoledne do půl čtvrté.

„Letošní ročník divákům nabídne pohled na finále bitvy, na Napoleonův „Lví skok“ a rozhodující boj na Prateckých výšinách. Předpokládá se účast přibližně tisícovky účastníků z patnácti zemí světa, šedesáti koní a patnácti děl. V neděli od dvanácti hodin pak začne oficiální pieta na Mohyle míru s ekumenickou bohoslužbou, která připomene padlé,“ dodala mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

AKTUÁLNÍ PROGRAM

20.11. NAPOLEON V BRNĚ

25.11. ZÁDUŠNÍ MŠE A KONCERT V RÁMCI VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍ K 216. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA

27.11. POCHOD SLAVKOVSKÝM BOJIŠTĚM

27.11. POCHODŇOVÝ PRŮVOD HOLUBICE

28.11. – 3.12. POCHOD IV. KOLONY KOLOWRAT Z OLOMOUCE DO TVAROŽNÉ

30.11. MŠE SVATÁ ZA OBĚTI BITVY U SLAVKOVA V ÚJEZDĚ U BRNA

30.11. -1.12. VYŠKOV V ROCE 1805

1.12. SETKÁNÍ S NAPOLEONSKÝMI VOJÁKY, BITVA NA NÁVSI A PŘEHLÍDKA

3.12. PIETNÍ AKT VE ŠLAPANICÍCH

3.12. DOBOVÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ, BITEVNÍ STŘET, PIETNÍ AKT V KŘENOVICÍCH

3.12. OHNĚ NA ŽURÁNI

3.12. JIŘÍKOVSKÉ OHNĚ

3.12. VZPOMÍNKOVÉ AKCE ZBÝŠOV

3.12. PŘÍJEZD CÍSAŘE FRANTIŠKA A CARA ALEXANDRA NA ZÁMEK

3. – 4.12. TENKRÁT VE SLAVKOVĚ

4.12. BĚH NA MOHYLU MÍRU

4.12. SLAVKOVSKÉ SLUNCE NA ŽURÁNI, PŘEHLÍDKA FRANCOUZSKÝCH JEDNOTEK (Austerlitz.org)

4.12. PIETNÍ AKT JIŘÍKOVICE

4.12. NÁSTUP KOALIČNÍCH ARMÁD U TVAROŽNÉ

4.12. SANTON – BOJIŠTĚ – MANÉVRY PĚCHOTY a JEZDECTVA

4.12. PIETNÍ AKT V TVAROŽNÉ

4.12. PIETNÍ POCHOD K BOŽÍM MUKÁM V KŘENOVICÍCH

4.12. REKONSTRUKCE BITVY U SLAVKOVA

4.12. BURZA MILITÁRIÍ VE ŠLAPANICÍCH

5.12. BITEVNÍ UKÁZKA V SOKOLNICÍCH

5.12. PIETNÍ ZASTAVENÍ U SOCHY MARŠÁLA KUTUZOVA V KŘENOVICÍCH

5.12. PIETNÍ AKT NA MOHYLE MÍRU