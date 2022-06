„S dětmi tam chodíme moc rádi, mají výbornou kávu. Je to v centru města v příjemném prostředí. Na ploše po zbouraném hotelu by ale podle mě mohlo být víc herních prvků pro děti. Využití tamního prostoru má ještě rezervy, ale oproti tomu, jak to tam vypadalo dřív, je to velký krok vpřed. Líbí se mi, že se na Poduklí pořádají různé kulturní akce a tato lokalita i díky úpravám prokoukla,“ řekla Deníku Rovnost jedna z místních maminek Anna Prokopová.

Lidé míří do centrech jihomoravských měst za kávou i zákusky

Podle majitelky zmíněných kaváren Radky Smíškové v nich sází na výběrovou kávu s precizní přípravou. A také na vlastní čerstvé produkty vyrobené z regionálních potravin. „Pečeme vlastní čerstvé vafle a cukroví. Nepoužíváme polotovary. V nabídce máme i řemeslnou zmrzlinu z Lipůvky. Druhou kavárnu jsme otevřeli, protože nám přes léto hosté utíkali na zahrádky. Venkovní posezení v kavárně poblíž radnice nemáme. Tam zase lidé chodí v chladnějším počasí,“ uvedla Smíšková.

Záměr nové kavárny však před časem sklidil mezi částí místních lidí velkou kritiku. Jako vyhozené peníze celý projekt vidí jeden z blanenských důchodců Miloslav Opatřil. „Dřív tu stál hotel Dukla v něm byla hospoda. Neměl se vůbec bourat, jen o nějaké patro snížit a opravit. Demolice stála spoustu peněz a teď tu montují nějakou kavárnu. K čemu? Vyhozené peníze. Za demolici i za kavárnu,“ poznamenal při instalaci modulových kontejnerů kavárny.

5 kavárenských tipů Deníku



Blansko

CoCo Coffee, náměstí Republiky a náměstí Svobody

Cafisco, Bezručova

Kavárna a cukrárna Bianco, Rožmitálova



Vyškov

Kavárna Mochomůrka, Žižkova

Cukrárnu a kavárna Janský, Masarykovo náměstí

Problém v tom naopak nevidí Lubomír Rek z Vavřince. „Když se kavárny uživí, tak proč ne. Za mě je fajn, když má člověk na výběr a kde posedět. V Blansku mám několik oblíbených podniků a rád je střídám,“ sdělil muž.

Jedním z nich je kavárna Cafisco v Bezručově ulici, která je vyhlášená výtečnou vídeňskou kávou a zákusky od regionálních výrobců. Má i venkovní posezení na terase. „Tam chodím moc rád na kávu a panini. Když mám chuť na zmrzlinu, tak nemůžu minout Cukrárnu a kavárnu Bianco na pěší zóně v Rožmitálově ulici. Za mě tam dělají nejlepší zmrzlinu ve městě. Navíc je tam super obsluha. Tam pro mě vždycky začíná léto,“ usmál se Rek.

S nezvyklým nápadem uspěli provozovatelé Kavárny Mochomůrka na Žižkově ulici ve Vyškově. Součástí kavárny je totiž dětské centrum. Zatímco si tedy zákazníci vychutnávají kávu v první části podniku, jejich děti se baví v prostoru s hračkami, zapuštěným bazénem s kuličkami, skluzavkou, odrážedly, houpacími koníky nebo si zkouší stolek pro malé kutily. „Kavárnu můžu jen a jen doporučit. Obsluha je velmi milá a hračky se udržují v čistotě. Nemít zkrátka i jiné povinnosti, jsme tam každý den,“ hodnotila příznivě třeba Karolína Chrastinová.

Vyškované hojně navštěvují také Cukrárnu a kavárnu Janský na Masarykově náměstí. Podnik nese jméno po rodině, díky které byl vyhlášený už za dob první republiky. Po znárodnění se do soukromých rukou vrátil na začátku devadesátých let a dnes láká návštěvníky na příjemné posezení nejen u kávy a čerstvých zákusků. Na výběr je pestrý sortiment dortů, čokolád a dalších cukrovinek. „Lidé si u nás zákusky také objednávají, každý rok vyrábíme i limitované edice,“ sdělil majitel Jiří Grygar.