Práce stavařů si všímá i Ivan Vystrčil z nedalekých Němčan. K projektu je poměrně kritický. „První mohutná stavba již roste na horizontu. Pokud toto někdo považuje za ,zapuštěnou stavbu do reliéfu krajiny‘, tak si o něm mohu myslet své. Výsledek považuji za naprosté selhání příslušných úřadů. Množství betonu zcela jistě nijak nezadrží vodu v krajině a na zeleň si budeme muset ještě počkat,“ uvažoval Vystrčil.

Už dříve na vzhled upozorňoval. „Dle první stavby by v okolí musely být stoleté lípy, aby ji alespoň trochu zakryly. Samotnou kapitolu tvoří dopravní situace v okolí, kdy po uvedení do provozu dojde ještě k jejímu zhoršení. Je mi to osobně nesmírně líto, že necháme budoucím generacím takto zastavěnou krajinu,“ dodal Vystrčil.

Hlaváč popisoval projekt jako udržitelný. „Areál bude splývat s okolním prostředím a parková úprava poslouží pro odpočinek zaměstnanců. Střechy budou osazeny fotovoltaickými panely, které významně přispějí ke snížení provozních nákladů budov,“ slíbil mluvčí.

LOGISTICKÉ CENTRUM

Celková plocha: 70 000 m2.

Kanceláře: od 160 m2.

Počet parkovacích míst: 311.

Smlouvu o pronájmu zatím podepsali: Zásilkovna, fischer automotive systems a ROHLIG SUUS Logistics.

První firmy se nastěhují začátkem roku 2023.

Celkem areál přinese stovky pracovních míst.

Stavební úřad ve Slavkově trval na snížení staveb oproti původním plánům a výrazném ozelenění. „Například objekt nejblíže ke křižovatce bude snížený z původní patnáctimetrové výšky atiky na současných a povolených třináct metrů. Nejsevernější objekt má pak místo patnácti povolených pouze devět metrů,“ popisovala za úřad mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

S pomocí při obsazování míst v logistickém centru počítají i zaměstnanci na vyškovském úřadu práce. „Vzhledem k nízké nezaměstnanosti to asi nebude jednoduché, máme ale výhodu, že stavba je v dosahu nejen našich pracovišť ve Vyškově a Slavkově u Brna, ale především z Brna a Brněnska,“ zdůraznil ředitel kontaktního pracoviště Pavel Ondrák.

Podíl nezaměstnaných na Vyškovsku je podle něj aktuálně pouze 2,3 procent. „To je výrazně nejméně v Jihomoravském kraji a také pod celorepublikovým průměrem. Máme 1485 uchazečů o zaměstnání, oproti tomu máme stabilně zhruba sedmnáct set volných pracovních míst,“ dodal Ondrák.

Pracovníci Zásilkovny si v areálu zařídí distribuční centrum. „Využijí vyspělé technologie pro obsloužení zákazníků,“ přiblížil ředitel společnosti GLP pro Českou republiku a Slovensko Jan Palek. Zaměstnanci Fischer automotive systems se pak v Holubicích zaměří na sestavování komponentů pro vybavení interiérů vozidel.

Jsou to například ventilační mřížky, výdechy klimatizace nebo odkládací přihrádky. „Naše podnikání má řadu specifik z hlediska výroby, bezpečnosti či provozu,“ komentovala jednatelka výrobce Renata Furchová.

Rohlig Suus Logistics je mezinárodní logistická společnost, jež zajišťuje leteckou, námořní, silniční a železniční dopravu. V Holubicích vybuduje logistické centrum, které rozšíří stávající pobočky v Praze a Ostravě.

Investoři podpoří i samotnou obec. „Holubicím pomáháme zvýšit kapacitu vodovodního řadu a podílíme se také na modernizaci čistírny odpadních vod. Budujeme biokoridor z ovocných stromů a plánujeme spolupráci i na dalších projektech,“ uzavřel Palek.