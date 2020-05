Do návratu žáků zbývají poslední dny. Školy dokončují přípravy

Na otevření tříd prvního stupně mají základky na Vyškovsku už jen necelý týden. Podle rozhodnutí ministerstva školství se žáci začnou vracet do tříd už od pondělí ve skupinách do patnácti dětí. „S kapacitou nebudeme mít problémy. K docházce se nám přihlásila asi polovina žáků prvního stupně. Jsou to zhruba dvě stovky dětí, které se budou vzdělávat ve svých kmenových třídách,“ uvedl ředitel Základní školy Purkyňova ve Vyškově Luděk Höfer.

