Obyvatelé obcí si tak cestu prodlouží. „Ztrácíme přímou linku do Vyškova, místní se nevyhnou přestupu ve Slavkově u Brna. Když jedete jednou za rok do nemocnice, tak vás to tolik netrápí, jako když jezdíte denně do práce. Na druhou stranu alespoň v tomto úseku autobusy nebyly silně vytížené, takže ekonomické důvody chápu,“ hodnotil šaratický starosta Karel Kalouda.