Pracovníci nemocnice tam všem udělají základní epidemiologickou anamnézu a změří teplotu.

Pacienty bez kartičky, kterou obdrží ve stanu, nepřipustí do nemocnice k ošetření. Využijí přitom pouze parkoviště před nemocnicí. „Odůvodněné výjimky jako urgentní porod, sanitní vozy, zásobování a imobilní pacienti budou vyhodnoceny pracovníky stanu," uvedl Horák.

Stan je v provozu ve všední dny od šesti do sedmnácti hodin a o víkendu od osmi do šestnácti hodin. „Mimo tuto dobu budou pacienti pracovníky vrátnice nasměrováni na pohotovost nebo vyčleněnou ambulanci v nemocnici. Žádáme, aby do areálu nemocnice nevstupovali bez roušky či jiné ochrany nosu a úst,“ dodal ředitel.