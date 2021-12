/FOTO/ Pouze na čtrnáct dní v měsíci připraví provozovatelé čerstvě zmodernizovaného kina Sokolský dům program pro diváky ve Vyškově. Rozhodnutí souvisí s chaotickou situací v době zhoršující se epidemické situace.

Zmodernizovaný sál kina Sokolský dům. | Foto: Město Vyškov

„Z důvodu aktuální koronavirové situace nejsme schopni tvořit program na celý měsíc. Neustále se mění hygienická opatřeních týkající se návštěv kulturních akcí, která musíme zapracovávat do provozu a která musí sledovat také návštěvníci. Dalším velkým problémem je to, že filmový distributoři a producenti nečekaně ruší filmové premiéry, mnohdy těsně před uvedením do kin,“ vysvětloval za provozovatele Pavel Procházka.