Zapojit se do pomoci je podle ní jednoduché. „Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Veškeré příspěvky odevzdá nadace vybraným rodinám,“ doplnila Procházková.

Dopady koronavirové krize na rodiny s nemocnými dětmi se podle průzkumu nadace různily. „Onkologicky nemocné děti či rodiče pocítili minimum změn, jelikož ve světě karantény de facto žijí neustále. Současná situace naopak značně ovlivnila život pacientům s cystickou fibrózou, dětskou mozkovou obrnou či autistům,“ informovala ředitelka.

Musela být tak odsunuta více než polovina plánovaných rehabilitací a zhruba čtyřicet procent naplánovaných terapií.

Situace se těchto rodin dotkla i finančně. „Téměř polovina z nich sice výraznou změnu nepocítila, to je však způsobeno jejich běžně skromným životní standardem. Týká se to nejvíce matek samoživitelek, které pečují o nemocné dítě a nemají možnost docházet do zaměstnání,“ přiblížila situaci manažerka Dobrého anděla Markéta Křížová.

Každý desátý rodič se podle ní rozhodl dočasně přerušit zaměstnání, aby neohrozil zdraví svého vážně nemocného dítěte či partnera. Některým byl zkrácen úvazek, jiní pak přerušili podnikání. „Náš průzkum však ukázal, že celé třetině příjemcům, kterým Dobří andělé pomáhají, poklesl příjem domácnosti o třiačtyřicet procent. Každá desátá pak přišla v průměru o sedmdesát procent příjmů,“ dodala Procházková.

Nadace Dobrý anděl vznikla před devíti lety. Jejím cílem je pomoci rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Po celém Česku jejím prostřednictvím pomáhá kolem sedmdesáti tisíc lidí.