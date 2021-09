„Tvrzení, že absolventů podobných škol je nedostatek, mohu potvrdit. V evidenci Úřadu práce Vyškov je jich minimální množství. Stejně tak počítáme s tím, že i noví absolventi středních škol a učilišť se uplatní na trhu práce bez větších problémů. Platí to samozřejmě, pokud mají skutečný zájem a motivaci,“ komentoval ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce ve Vyškově Pavel Ondrák.

S řemeslnými a technickými obory se v úterý seznamují zájemci na Masarykově náměstí ve Vyškově. Začal tam totiž Den učňovských oborů, který po zkušenostech z loňského roku organizuje už podruhé Okresní hospodářská komora Vyškov. Šanci mají ještě do pěti hodin odpoledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.