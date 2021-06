Bohu ke cti, bližním ku pomoci bylo vždycky heslo dobrovolných hasičů. A jak vidno, ani dnes není jen prázdnou frází. Pětice hasičů z Nového Města na Moravě odjelo do tornádem postižených Hrušek.

„Když jsme přijížděli, vůbec to nevypadalo, že by se tady něco stalo. Půlka obce byla netknutá. A pak to začalo. Kostel bez střechy, domy bez tašek a za chvilku už jsme viděli domy bez střech, spadlé štíty a nakonec úplně zdemolované domy a stodoly. Doslova apokalyptický pohled,“ pokračuje Ondřej Novák.

Novoměstští hasiči vyjeli na vlastní pěst pomoci svým spolupracovníkům hasičům. „Bydlí tady naši kolegové. Pomohli jsme se střechou,“ popisuje Ondřej Novák.

Jejich kolegové mají alespoň střechu nad hlavou. Ostatní obyvatelé Hrušek dopadli mnohem hůř. „Je tady několik skupin statiků a ve vysílačce neustále slyšíme, že jim dochází barva. Označují totiž domy, které přijdou ke zbourání,“ vysvětluje Ondřej Novák.Ruku k dílu prý přikládá ruku každý. „Jsou tu hasiči, policisté a další. Je tu vysoká pracovní morálka. Všichni pomáhají jak se dá,“ říká Ondřej Novák.