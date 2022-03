Jeden z mála klientů, který se zastavil, konce litoval. „Mám s nimi dobré zkušenosti hlavně díky osobnějšímu přístupu, takže mě to mrzí. V poslední době se toho nabaluje už nějak moc najedou. Naštěstí zatím nejsem v situaci, kdyby to pro mne mělo nějaké fatální následky, je to ale nepříjemné,“ řekl na místě reportérovi Deníku Rovnost. Představit se odmítl.