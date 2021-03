Především obyvatelé obce využívají místní školku, která je k dispozici celkem pro dvaapadesát dětí. „Zároveň ale plánujeme navýšení kapacity o celou novou třídu,“ komentovala ředitelka Mateřské školy Račice-Pístovice Lenka Šimková.

Kontakty:



* Obecní úřad

Račice 72

683 05 517 443 786 (obecní úřad)

517 353 089 (pošta Račice)

517 443 786, mobil: 724 045 336 (Obec Račice-Pístovice)



* Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 17.00 (polední přestávka 12.00 - 13.00)

Středa: 8.00 - 17.00 (polední přestávka 12.00 - 13.00)



* Zkrácené úřední hodiny kvůli pandemii koronaviru:

Pondělí: 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00

Středa: 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00

Prostředí doplňují v obou dříve samostatných obcích, které tvoří sjednocený celek, rybníky a rybníčky.

Zejména pístovický rybník se stal v posledních letech velmi navštěvovaným v období letní sezóny a je významnou chatovou oblastí.

Mezi místními i případnými návštěvníky jsou také velmi oblíbené vycházky do okolí.

Míří například za údolím potoka Rakovce do Jedovnic anebo údolím Říčky až do Brna po naučné stezce.

Dobře opevněný hrad

Račice-Pístovice se nachází na úpatí Drahanské vrchoviny necelých deset kilometrů západně od Vyškova.

Obě části obce leží v údolí potoka Rakovce obklopeném zalesněnými svahy. Přirozenou dominantou je zámek, který byl v minulosti dobře opevněný hrad. Na přelomu 16. a 17. století byl přestavěný do renesanční podoby a ve třicátých letech 19. století upravený v empírovém slohu. Nyní je v rukou soukromé společnosti, která v části zřídila ubytování.

Počet obyvatel obce v roce 2014 byl 1146, z toho v Račicích 686 a v Pístovicích 460.

Obec vznikla v roce 1960 sloučením obcí Račice a Pístovice.

Významný rodák

Alois Hudec Račický rodák Alois Hudec se narodil 12. ledna 1908 a zemřel 23. ledna 1997 v Praze. Byl to český Sokol, gymnasta, mistr světa a olympijský vítěz ve cvičení na kruzích. Na prvním mezinárodním závodu, mistrovství světa v tělocviku v Paříži roku 1931, kde se soutěžilo ve čtrnácti disciplínách, vybojoval Alois Hudec pět zlatých medailí za cvičení na kruzích, bradlech, hrazdě, ve šplhu a víceboji.



Na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 se stal olympijským vítězem ve cvičení na kruzích. Další zlaté medaile získal v Budapešti 1934 a v Praze 1938. Definitivně se závoděním skončil v roce 1947, kdy mu bylo devětatřicet let. Během své závodní kariéry se zúčastnil asi padesáti nejvýznamnějších závodů, z nichž sedmadvacet vyhrál, desetkrát byl druhý a čtyřikrát třetí. V roce 1954 mu byl udělený titul zasloužilého mistra sportu. V roce 2016 získal v anketě Sportovec roku Cenu Emila Zátopka za celoživotní přínos sportu.



Tipy na výlety

Velmi oblíbené jsou vycházky do okolí obce údolím potoka Rakovce do třináct kilometrů vzdálených Jedovnic anebo údolím Říčky až do Brna. Obě údolí jsou od roku 1992 zařazeny do kategorie přírodní park a v obou je zřízena naučná stezka.