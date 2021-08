„Mělo se jednat o soukromou službu, která by město nestála ani korunu. Firma, která měla zajistit provoz, bohužel ztratila další zájem. Uzavřeli jsme s ní deklarační smlouvu o spolupráci, ale její zástupci od nás měli podmínky pro zajištění bezpečnosti, které ale nedodrželi,“ vysvětlil vyškovský starosta Karel Jurka.

Soukromý provozovatel, firma Yoyoway, považoval podmínky za příliš přísné. „Do společné úmluvy chtělo město vložit jednotlivá parkovací místa. Vyškovský trh ale neznáme podobně jako jsme ho neznali v Kyjově nebo Třebíči, kde také působíme. V rozjeté sezoně však nemáme čas na to, abychom jezdili po Vyškově a hledali ideální lokality,“ reagoval za společnost Jiří Hofr.

Místa pro odložení zapůjčených koloběžek jsou při provozu služby zásadním faktorem. „Původně jsme počítali s tím, že je definitivně zvolíme až podle praxe. S městem ale každopádně zůstáváme v kontaktu. Dalším možným termínem pro zahájení provozu služby může být třeba už říjen letošního roku, do té doby můžeme memorandum dále ladit,“ dodal Hofr.

DALŠÍ TERMÍN V ŘÍJNU

S městem zůstává v kontaktu, jako další možný termín zmínil říjen. „Za poslední tři roky popularita elektrokoloběžek roste. Pamatuji si na nesmělé začátky, ale lidé dnes znají už stovky značek, z nichž některé jsou velice populární,“ uvedl Lukáš Vláčil, jenž ve Vyškově techniku opravuje.

Provoz elektrických koloběžek je jinde v Česku často zdrojem kontroverzí. „Městu Vyškov v tomto není co závidět. Tady v Pardubicích máme něco podobného dokonce dvě firmy, všude se to válí a dělá to bordel a neplechu. Navíc na tom jezdí lidé kteří by neměli mít oprávnění ani na kolo,“ komentoval třeba Karel Farský z Pardubic.

Vláčil rozhodnutí ve Vyškově spíše uvítal. Službu sdílení koloběžek kritizoval. „Kdyby se hlasovalo o zavedení sdílených elektrických koloběžek v našem městě tak můj hlas bude určitě proti. Mám pro to několik řekl bych i logických důvodů. Lidé mi například vozí na servis jejich osobní koloběžky, za které daly mnohonásobně více peněz než kolik by stálo předpokládám zapůjčení takovéto koloběžky a myslím, že můžu s klidem říct, že kolikrát ten stav si nedokážete ani představit,“ vzpomínal provozovatel servisu.

Koloběžky, které provozuje Yoyoway, dosahují rychlosti až pětadvaceti kilometrů v hodině, avšak v pěších zónách automaticky zpomalí na pouze na patnáct kilometrů. Podle dosavadních informací se s tím počítalo také ve Vyškově. Mimo vymezenou zónu se koloběžka navíc zastaví a nejde ani uzamknout. Uživatele to tak nutí, aby jezdili ve vymezených lokalitách, zapůjčení si vyřizují s pomocí mobilních aplikací.