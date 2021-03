Na samotném výběrovém řízení však činila nejnižší nabídka na provedení díla 220 milionů, což vyvolalo zastavení výběru. Marek Šlapal tehdy ještě působil jako náměstek hejtmana. „Možná se to zvnějšku nezdá, ale pro kraj je nákladnost podobných investic velmi zatěžující,“ říká v rozhovoru pro Vyškovský deník.

Krajští radní podpořili projektový záměr k novému domovu pro důchodce v Bučovicích. Vítáte tento krok?

Pokud se jim podaří nalezení cesty k uskutečnění těchto plánů, tak budu skutečně rád. Mrzelo mě, jak to tehdy dopadlo, ale za takovou cenu to opravdu nebylo přijatelné. Byla by to nejdražší stavba a ještě z úvěru bez jakékoliv dotace.

Co myslíte, že výši nákladů ovlivnilo?

Cenu zcela jistě navýšily nákladné projektové prvky. Jejich posouzení ale nepatřilo do mé kompetencí, to je věcí investičního odboru. Za sociální věci jsme hlídali standardy podle zákona o sociálních službách, které projekt splňoval. Předpokládaná cena byla odborem investic stanovena myslím na zhruba sto dvacet milionů korun, ale výsledek byl o sto procent vyšší.

Jak zásadní problém to představovalo?

Možná se to zvnějšku nezdá, ale pro kraj je nákladnost podobných investic velmi zatěžující, navíc s tím souvisí také navýšení provozních výdajů, což zase není státem legislativně zajištěné. Hrozí pak riziko, že se zátěž rozloží mezi ostatní poskytovatele těchto služeb.

Jak dlouho jste se projektem v Bučovicích zabýval?

V roce 2013 jsem "zdědil" záměry pro domovy v Újezdu u Brna, Miroslavi, Hustopečích a právě v Bučovicích. Postupně jsme dospěli k závěru, že prioritou bude vzhledem k poloze Újezd u Brna, který jsme realizovali před šesti lety za peníze z Evropské investiční banky (EIB). S Bučovicemi jsme se žádostí o dotace neuspěli, tak jsme přenesli pozornost do Miroslavi na Znojemsku. Projekt jsem představil premiéru Babišovi na jeho vládní návštěvě na jaře 2018. Jeho odpověď byla, že je to pro padesátku uživatelů neefektivní, takže jsem dostal zadání přepracovat záměr na 120. Následovalo ale několik změn ve vedení města, které se k tomu stavělo odmítavě, tak jsme se nakonec znovu vrátili k Bučovicím.

Přednost ale dostal domov v Hustopečích na Břeclavsku.

Ano, byl jsem rád, že jsme zvládli zahájení stavby aspoň tam. Operativně jsme využili dotačního titulu ministerstva práce a sociálních věcí, které ho vypsalo na konci roku 2019. Stalo se to tedy až po ukončení a zastavení výběru dodavatele na projekt v Bučovicích.

Je možné porovnání?

Náklady na jedno lůžko vychází v Hustopečích zhruba na dva a půl milionu. V případě Bučovic představovala nejnižší nabídka ve výběrovém řízení bohužel asi čtyři a půl milionu na jedno lůžko. Navíc jsme v tomto případě na rozdíl od domova na Břeclavsku neuspěli s dotací u ministerstva.

Neměli jste tehdy šanci k tomu, abyste se k projektu v Bučovicích nakonec přeci jen vrátili?

Projekt domova v Hustopečích měl už také staří mnoho let a byl prioritně rovnocenný s Bučovicemi. Nedávalo žádný smysl, abychom znovu žádali o Bučovice, protože jsme s tím už jednou neuspěli a nebylo možné riskovat, že to zase neufinancujeme.

Vidíte pro lokalitu nějaká další řešení kromě zmíněného projektu?

Podobná zařízení nejsou určená jen pro obyvatele daného města nebo okolí. Slouží všem potenciálním uživatelům nikoliv podle bydliště, ale podle sociální potřebnosti. Ta je vyjádřena například výší příspěvku na péči. V okolí Bučovic je docela velký Domov seniorů ve Vyškově, v Kyjově a menší v Nových Hvězdlicích. Doporučil bych hledat také solidní poskytovatele pobytových služeb mezi soukromými investory. Je ale logické, že do Bučovic, pokud se jim jeví prostor malý nebo málokapacitní, se nepohrnou. V této souvislosti je nezbytná úprava legislativy, která transparentně umožní zařazení soukromých poskytovatelů do sítě sociálních služeb, takže i u soukromníka zůstane důchodce bez doplatku a zároveň umožní poskytovatelům dotace řádnou kontrolu prostředků. To ale pochopitelně z kraje neovlivníme.