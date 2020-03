„Žádost o stavební povolení podáme v květnu,“ uvedl starosta Křenovic Zdeněk Žabenský.

Podle průzkumu, který si obec dělala, je zájem velký. Poptávka po bydlení je u důchodců všeobecně vysoká. „Na Vyškovsku je celková kapacita 474 lůžek v domovech zřizovaných krajem,“ sdělila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Nový dům bude však postavený na náklady obce. „Nevyužijeme dotace, ale obecní peníze a úvěry,“ informoval starosta.

Zájemci o ubytování budou skončí v pořadníku na obecním úřadě. „Dotazníky tam budou k dispozici od druhého září, zápis je pak možný nejdříve třicátého září. Bydlení je určené především obyvatelům obce,“ zdůraznil Žabenský.

I pro dvojice

Nabídne jim dvacet bytů pro jednotlivce a pět pro dvojice. „Naplnili bychom i kapacitu šedesáti míst, ale chybí nám peníze, takže bude poloviční. Byty budou vybaveny malou kuchyňskou linkou s elektrickými plotýnkami, odsavačem par a ledničkou,“ řekl starosta.

Povolení se vyřizuje na stavebním úřadu ve Slavkově u Brna. „Sami podobné investice u nás ve městě neplánujeme,“ dodala mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Ordinace

Dům nenabídne pečovatelskou službu, je totiž určený pro aktivně žijící penzisty. „V přízemních prostorách stavby, se vstupem ze Školní ulice, bude ordinace pronajatá praktickému lékaři pro dospělé. Dále zde bude také místo pro činnost charity,“ poznamenal křenovický starosta. Vše je však ještě záležitostí dalších jednání.

Lidé využívají při ubytování na stáří různé možnosti, jsou to často klasické domovy důchodců. V Krajském informačním systému v současné evidují celkem 2 414 žadatelů. „Toto číslo je ovšem zavádějící, protože v minulosti žadatelé o umístění svého rodinného příslušníka dávali žádost o přijetí do více zařízení souběžně, a to zkreslovalo tento přehled. Každá žádost se posuzuje individuálně, podle naléhavosti potřeby. Ročně se uvolní cca do dvou tisíc míst, čekací doba je v rozmezí několika týdnů až měsíců,“ dodala Brindzáková.

Centrální vytápění

Dvoupodlažní dům v Křenovicích tak nabídne místním alternativu. Její součástí bude i atrium uprostřed budovy. „Odpočinková uzavřená plocha bude přístupná ze všech čtyř stran domu. S výtahem se obyvatelé domu dostanou bezbariérově do prvního poschodí. Bude také centrální vytápění a ohřev teplé vody," dodal starosta. Součástí bude i společenská místnost vybavená kuchyňkou s elektrickou troubou.

O uskutečnění projektu usilují o obci už tři roky. S uvedením do provozu počítá od dubna 2022. Zájemci podle informací vedení obce sepíší nájemní smlouvu, detaily o ceně za pronájem zveřejní v obci postupně v dubnu. Zájemci o bydlení budou přitom muset ještě před tím doložit od praktického lékaře vlastní zdravotní stav s ohledem na chybějící pečovatelskou službu.