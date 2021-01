Doprava na Vyškovsku: rodiče chtějí pro děti bezpečnější cestu do školy

Bezpečnost pro děti v okolí škol řeší města v regionu. Reagují tím na obavy mnohých rodičů. „Obě moje děti dříve do školy dojížděly, syn ještě dojíždí do Vyškova. Bojím se o ně i doposud, protože vidím, jak to na silnicích vypadá. Cestu jsme měli natrénovanou,“ svěřila se Olga Lanšperková z obce Nemojany.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková

Ve Slavkově u Brna jsou úpravy v okolí škol spojené s plánovanou rekonstrukcí ulice Malinovského. „V této lokalitě jsou umístěny obě naše školy. U Základní školy Tyršova vznikne širší nájezd a přechod s ostrůvkem. V případě druhé školy to bude alespoň místo pro přecházení. Jsou s tím spojená i nová parkovací místa u školky Karolínka,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová. Hromadné přecházení dětí pod dozorem městské policie tam řeší nejen ráno, ale také dopoledne, když se děti přemísťují do jídelny. „Bezpečnější místo pro přecházení vznikne v zatáčce u kostela, ale celou ulici budou i nadále monitorovat denně strážníci městské policie, na tom se nic nezmění,“ zdůraznila slavkovská mluvčí. Začátek prací ve městě podle ní předpokládají už na jaře. „Projekt bude financovaný z městské pokladny, ale je tady také šance na získání dotace,“ doplnila Slámová. Hospitalizovaných s covidem ubývá: tlak na nemocnice na jihu Moravy polevuje Přečíst článek › Podobný problém řeší také u Základní školy Morávkova ve Vyškově. Začnou tam úpravou chodníků a svislého značení parkovišť. „Docílíme tím zkrácení délky přechodu. Navíc ho nasvětlíme dvěma svítidly, které osadíme na výložníkové stožáry,“ informoval vyškovský místostarosta Roman Celý. Parkovací stání tam vzniknou vlevo i vpravo od stávajícího přechodu. Bude je částečně tvořit asfaltový kryt a z části zase betonová zámková dlažba. „Standardně navíc zajistíme bezbariérové úpravy nástupů na přechod pro jedince s omezenou schopností pohybu a orientace. Obecně však stále platí, že řidiči dávají nohu z plynu a chodci se přitom rozhlíží,“ upozornil zároveň Celý. Požadavky škol na podobné úpravy řeší město průběžně. „Pokud mluvíme o bezpečnosti dětí v jejich blízkosti, využíváme i další možnosti pro její zajištění jako například semafory u přechodů, dopravní značení, osazení chodníků a ploch u vozovky zábradlími a podobně,“ dodala vedoucí odboru školství, kultury a sportu Petra Lakomá. S podobnými investicemi přitom letos počítají také v Bučovicích. „Zahájíme například první etapu parkování u bučovických základních škol za dva miliony korun,“ potvrdila mluvčí radnice Martina Hašková.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu