Před nástupem jako starosta jste už působil v zastupitelstvu. Jak velká to pro vás byla změna?

Když jste zastupitelem a pak stojíte v čele radnice, jsou to opravdu dvě rozdílné věci. Učil jsem se být starostou, a to přetrvává dodnes.

Můžete jmenovat nejvýznamnější projekty, které se v Nemojanech povedly?

Máme především nové multifunkční hřiště pro všechny věkové kategorie, opravili a zkapacitnili jsme budovu školy a rozšířili kapacitu čistírny odpadních vod. Všude jsme čerpali dotace, bez kterých se neobejdeme. V mezidobí jsme řešili i méně náročné záležitosti.

Uvedete prosím také příklady toho, co předcházelo uváděným projektům?

Minulé vedení obce se zasloužilo o dokončení výstavby kanalizace, z Krajských dotací Jihomoravského kraje se podařila obnova veřejného led osvětlení. Večer, když svítíme, díky tomu šetříme. Také se podařilo opravit knihovnu a naši kapličku. V roce 2109 jsme navázali na tyto dotace a zmodernizovali knihovnu, opravili autobusové zastávky, u jedné totiž úplně chybělo zastřešení a finančně podpořili provoz místní prodejny.

Jak hodnotíte obytnou výstavbu? Vnímáte spíše pozitiva nebo negativa?

Developeři ještě před mým nástupem skupovali lány pozemků. Snažili jsme se, aby bylo území zastavěné co možná nejméně, redukcí výstavby. Staví se v Podhoří, nad Nemojanským mlýnem, stavět se bude také sedmnáct nových rodinných domů směrem na Habrovany. Pozitiva a negativa s nově přistěhovanými obyvateli samozřejmě spočívají v tom, kdo se konkrétně přistěhuje a jak se zapojí do dění v obci. Je to pak větší zátěž třeba pro školu a školku. Při jednání s developery jsme se vždy snažili pro obec něco vyzískat, například výstavbou chodníků.

Připravujete v obci už nějaké kulturní akce?

Rybářský spolek Chobot připravuje poslední víkend v červnu rybářské závody pro děti z Nemojan a koncem srpna závody pro své členy. Nedávno se u nás uskutečnil dětský den, za jehož přípravu bych rád poděkoval spolku Nemojáci. Byla to povedená akce, ale o kulturní události tady dlouhodobě není. Vím přitom, že v dalších obcích chystají akcí několik. Chceme ale do budoucna situaci zlepšit, proto se snažíme upravit pozemek za obcí. Kozí výběh, jak jej nazýváme, můžeme využít třeba pro pořádání různých společenských akcí, stavbu klubovny by tam také ocenily mnohé spolky. Všechno je ale o penězích a každý větší projekt nás po téhle stránce dost vyčerpává.

Jak jste spokojený s dopravní obslužností?

Je to dlouhodobý problém. Vyhlížíme tady hlavně změny ve vlakové dopravě, které souvisí s modernizací trati. O tyto plány a jejich dopady na obec se aktivně zajímám. Železničáři garantují rychlost vlaků na dvě stě kilometrů v hodině, je ale otázka, co to bude přesně znamenat pro obyvatele žijící poblíž trati. Práce budou souviset s podložím, nutný bude třeba přesun části materiálu, a naopak přivezení nového. Ve výsledku to znamená jízdu do Brna za jednadvacet minut a dva vlaky zastavující na nádraží v běžném pracovním dni každou hodinu, mimo pracovní dny jeden za hodinu. Je možné, že pak i u nás naroste zájem o vlakovou dopravu. Realizaci železničáři každopádně už dlouhodobě posunují.

Řešíte v obci také rozšíření zeleně?

Sázení plánujeme letos, výsadbu by měla pokrýt stoprocentní dotace od ministerstva životního prostředí. Vybrali jsme lokality, ale někde narážíme na nesouhlas sousedů. V Podhoří pak pracujeme s ořechovým hájem včetně vysazení nových stromů. Úpravy budou následovat až později, bude je řešit jiná dotace. Na dalším místě zase doplňujeme nové švestky.