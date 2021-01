/ROZHOVOR/ Spolek Drnka v Drnovicích působí jednadvacet let, u zrodu stál jeho předseda Pavel Klvač. Společně se svými kolegy propojuje péči o přírodu s kulturními aktivitami i recesí. Pro letošek plánují výstavu obrázků Martiny Tiché nebo vydání básnické sbírky veršujícího zahradníka Zbyňka Ulčáka. Knihy i kultura naplňují i profesní život Pavla Klvače, je totiž ředitelem Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Instruktážní výklad o ptačích budkách v březnu 2019. | Foto: archiv Pavla Klvače

Co vás přimělo založit Drnku a jak se ohlížíte za dvaceti lety fungování?

V roce 2000 jsme potřebovali žábám a čolkům vyčistit zdejší mokřad, kterému místní říkají bažina Žumpy. Byla to především byrokraticky složitá operace. Nezbylo, než léta neformálně udržovanou partu lidí přeměnit ve formální organizaci, tehdy občanského sdružení. Drnka se brzy profilovala jako spolek prosazující neotřelé postupy ochrany přírody a oživování lokálního společenství. Originálně jsme začali propojovat péči o přírodu s kulturními aktivitami, místní aktivismus s akademickým prostředím a recesí. Za jednadvacet let Drnka uspořádala přes čtyři sta veřejných akcí s tisícovkami návštěvníků. Nežili jsme nadarmo!