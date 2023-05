/FOTO, VIDEO/ Titulem druhá nejlépe zrekonstruovaná stavba v Jihomoravském kraji za rok 2022 se nově pyšní budova na Komenského 211 v Bučovicích. V loňském roce absolvovala kompletní rekonstrukci za desítky milionů korun.

Dětem ze školky i lidem přicházejícím na úřad práce poslouží v Bučovicích na Vyškovsku opravená budova, kde dříve fungovala obchodní akademie. | Video: Deník/Jakub Dostál

Město ji získalo od kraje před čtyřmi lety, na úpravách tady pracovali řemeslníci od ledna minulého roku. „Kromě školky v ní vznikly prostory pro bučovický úřad práce, který ještě donedávna sídlil zčásti na poliklinice a zčásti v hasičské zbrojnici,“ připomněl starosta Bučovic Jiří Horák.

Budova v uplynulých dnech uspěla v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2022. Byla mezi nominovanými v kategorii Rekonstrukce staveb. „Tímto děkuji všem, kteří se na její proměně podíleli, zejména architektovi a kolegům z našeho odboru územního plánování, rozvoje a investic,“ komentoval starosta.

Stavba na Komenského 211 bývala sídlem obchodní akademie. Ještě dříve sloužila mateřské škole, která se do ní díky rekonstrukci vrátila. „Stalo se tak k prvnímu září loňského roku a během daného měsíce se v ní otevřely tři třídy s tím, že co do kapacity máme navíc vytvořenou rezervu do dalších let,“ dodal Horák.