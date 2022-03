O vítězi nyní rozhodují hlasující, čas na to mají už jen zhruba týden. Soutěž pořádá Nadace dřevo pro život, letos už po dvanácté. „Lidé, kteří budou hlasovat ve všech kategoriích, se navíc automaticky zařazují do soutěže o dvoudenní pobyt ve srubu v Apartmánech na vršku. Hlasování probíhá do 23. března. Výsledky letošního ročníku budou oznámeny na slavnostním vyhlášení na konci dubna,“ vybídla k účasti mluvčí nadace Martina Vokrouhlíková.