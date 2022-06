Lesopark, bydlení i koupaliště. Studenti ukázali vizi pro Vyškov, podívejte se

Goldemund přitom není první známou osobností spojenou roky se sociální demokracií, která letos půjde do voleb s novou stranou. Podobnou cestu volí například současný znojemský starosta Jakub Malačka, který tentokrát vede hnutí Naše Znojmo.

Politologové to označili za trend. „Zda to zvýší jejich šance netuším. Obávám se ale, že u sociální demokracie to bude letos hodně rozšířený model. Potřebné je přitom získání podpisů, a to jak v případě sdružení nezávislých kandidátů, tak při vzniku lokální strany, což je nástroj, jak oslovit voliče,“ uvažoval politolog Masarykovy univerzity Michal Pink.

Vedle zmíněných doplní novou kandidátku ve Vyškově třeba Ludmila Mikulášková, architekt Jiří Plášil, ale i lékaři Jiří Kubačák a Pavel Veselý z Drnovic. Uskupení na sebe upozornilo už koncem jara díky reklamní kampani.

Pozornost poutá i nezvyklým názvem, který na první pohled naznačuje spojitost se sloganem z populárního televizního seriálu MOST. „Netuším, jaká mají data nebo podklady, ale pokud ví, že jejich možný volič tuto podívanou dobře zná, tak proč ne. Takové věci se ale opravdu těžko předvídají,“ hodnotil politolog Pink.