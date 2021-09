Stále více míst, kde mohou nabít lidé své elektromobily, přibývá na jihu Moravy. Aktuálně jsou jich desítky a další přibudou. Podle průzkumu Generali České pojišťovny mají doma vůz na elektřinu čtyři procenta dotázaných. Jedním z nich je Brňan Jakub Fiala. „Jsou ekologická i z toho důvodu, že mají minimum dílů. Normální auto se skládá z tisíců dílů, elektroauto naopak jen z pár dílů, to znamená, že nejen že se výrobou aut šetří ekologie, ale zároveň je to velice levné na provoz a údržbu,“ míní majitel Tesly.

Krajský průzkum k elektromobilům



* pořízení: 87 % koupě, 13 % pronájem

* typ vozu: kombi (38 %)

* barva: černá (20 %)

* cena: do 300 000 korun (37 %)

* jízda na jedno nabití: 381 kilometrů

* maximální rychlost: alespoň 160 km/h

* ideální velikost kufru: 300 – 400 litrů (30 %)

* obava lidí: nedostatek dobíjecích stanic (66 %)



zdroj: Generali Česká pojišťovna

Průzkum pojišťovny také ukázal, že by Jihomoravanům vyhovovalo, kdyby byla maximální rychlost elektromobilu sto šedesát kilometrů v hodině. „Data také ukázala, že by měl vůz na baterie podle obyvatel jižní Moravy stát do tří set tisíc korun a na jedno nabití ujet v průměru asi 381 kilometrů,“ zmínila mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy se elektromobilita zatím týká pouze lidí, kteří mají peníze. „Běžný smrtelník si elektroauto vůbec nemůže dovolit, a tak to zůstane minimálně do roku 2025. Jediná možnost, jak prosadit důraznější růst, jsou dotace,“ komentoval.

Koupě elektromobilu zatím neláká třeba Daniela Pavlase, který do Brna dojíždí za prací. „Nepořizoval bych si ho ze dvou důvodů, jeden je pořizovací cena i za ojetý vůz a ten hlavní důvod je, že těžba lithia na baterie je neekologická srovnatelně se spalováním běžných paliv tudíž to není, doufám, technologie budoucnosti, do které by bylo vhodné investovat,“ míní muž.

Nejlevnější elektroauta z druhé ruky si mohou lidé podle Kovandy pořídit od šesti set tisíc, nová začínají nad milionem korun. „Přitom i nový automobil se spalovacím motorem je třikrát levnější, což je krajně nevýhodné. Při delších jízdách navíc člověk auto musí několikrát nabíjet a musí mít zmapováno, kde všude elektrostanice jsou,“ podotkl.

Skupina ČEZ aktuálně má v Jihomoravském kraji čtyřiadvacet veřejných dobíjecích stojanů, z toho dvacet je rychlodobíjecích. „Dokáží doplnit většinu kapacity baterií elektromobilů v řádu desítek minut. Kromě Brna najdou řidiči naše stanice v Blansku, Břeclavi, Hodoníně nebo Kuřimi,“ sdělil mluvčí Martin Schreier.

Fanoušci si musí počkat

Stejný počet dobíjecích stanic provozuje v regionu i firma E.On. „Mezi nejvytíženější stanice patří v Brně u Globusu nebo například v Ostrovačicích či Vyškově poblíž dálnice,“ zmínil mluvčí společnosti Roman Šperňák.

Kromě tří rychlodobíjecích na Červeném mlýně, Špitálce a v Galerii Vaňkovka, které jsou v provozu od roku 2020, plánují letos rozšíření své sítě Teplárny Brno. Postaví dvě desítky běžných nabíjecích stanic. „Jejich uživatelů přibývá s každým měsícem. Nejvíce vytížená je nabíječka u našeho provozu Červený mlýn,“ uvedla za firmu Renata Diatková.

Podle ekonoma Petra Pelce elektromobilita zatím Moravany příliš neoslovuje. „Nahrává tomu i fakt, že elektromobily jsou dražší. Fanoušci elektřiny si musí počkat, až bude automobil dostupný. Tankovací stanice tomu příliš nepomohou. V další vlně elektromobility je totiž v plánu, že solární panely budou přímo na střeše a auto se bude dobíjet samo," poznamenal.

MICHAL HRABAL

KAROLÍNA STÁRKOVÁ