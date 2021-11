/FOTO/ Aktivitu takzvaných energetických šmejdů zaznamenali tento týden obyvatelé v Tučapech na Vyškovsku, starosta kvůli tomu vydal varování v obecním rozhlasu. Podomní prodejce energií lákal na podpis smlouvy i místního penzistu. „V pondělí po poledni oslovil mého otce ve věku jednaosmdesáti let. Pokusil se mu přitom podstrčit plnou moc. Štve mne, že tihle lidé znovu v Tučapech operují. Zvláště v téhle obtížné době," upozornil Jaromír, který si nepřál uvedení celého jména. Redakce Deníku Rovnost ho však zná.

Tučapy na Vyškovsku. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Podle něj to rozhodně není poprvé, co podobný případ řešil. Obětí byl i před čtyřmi lety jeho otec. „Tehdy ho oslovil úplně stejný člověk, ale dle jeho slov pod jinou firmou, u které táta skončil s plynem a elektřinou. Bohužel mu to tehdy podepsal. Je třeba proto zdůrazňovat i existenci čtrnáctidenní výpovědní lhůty v případě podpisu podobné smlouvy,“ varoval muž.